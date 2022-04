Retuvieron ocho motos por distintas infracciones

Personal de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, en coordinación con la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) y de la Unidad Regional V de Policía de la Provincia de Santa Fe (URV) procedió ayer a la retención de ocho motos que, al momento de las inspecciones de rigor mostraron falencias en la documentación de quienes conducían, así como también en los correspondientes carrocerías.

Las motocicletas fueron trasladadas de manera preventiva a los depósitos municipales, luego de labradas las actas de infracciones respectivas en cada caso.

Los agentes de la dependencia municipal llevaron a cabo las retenciones luego de observar, en la mayoría de los casos, falta de casco, Licencia Nacional de Conducir, documentación del vehículo y escape antirreglamentario.

Desde el Estado local se remarca la intención de transmitir a la comunidad la importancia que representa el respeto por las normas legales y medidas preventivas establecidas por las normativas de tránsito. Precisamente, la campaña “Quién Pierde?”, que viene llevando adelante el Municipio junto con las instituciones, entidades intermedias y empresas de Rafaela, tiene como finalidad proteger la vida de las y los rafaelinos.

No respetar los límites de velocidad, no usar los elementos de seguridad, circular sin documentación exigible (total o parcial) y en condiciones estructurales deficientes pone en riesgo la vida de quien conduce, eventuales acompañantes y peatones.

Cada habitante debe tomar conciencia sobre que salir al comando de un vehículo para transitar por la vía pública implica una responsabilidad suprema.

En este marco se llevaron a cabo distintos operativos preventivos de tránsito en diferentes puntos neurálgicos de nuestra ciudad. Y la decisión del Municipio será profundizar este tipo de acciones de control en busca de un mayor ordenamiento del tránsito. Así como se observa una mayor presencia de inspectores de tránsito en los horarios pico en el área central de la ciudad, también habrá un mayor despliegue en calles y avenidas para forzar a quienes no cumplen con las normas a mejorar el estado de sus vehículos, caso contrario los mismos serán retenidos.