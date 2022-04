Boca visita a Corinthians

Para los equipos argentinos que juegan en la Copa Libertadores, arranca una semana que será decisiva para aclarar sus aspiraciones. Termina la rueda de los partidos de ida y todos necesitan acomodarse. Boca tendrá este martes el compromiso más exigente: desde las 21:30 y por el Grupo E, visitará a Corinthians en San Pablo. El resto, jugará de local: desde las 19:15 y por el C, Estudiantes recibirá en La Plata al líder Bragantino de Brasil y Vélez hará lo propio en Liniers ante Nacional de Montevideo, mientras que a las 21:30 y en simultáneo con la presentación de Boca en Brasil, por el H, Talleres de Córdoba jugará en el estadio Kempes contra Sporting Cristal de Perú. Todos los partidos serán transmitidos por las distintas señales de Fox Sports.



BROTE DE COVID. Corinthians se encuentra complicado para recibir a Boca, dado que se detectó un brote de Covid-19 en el plantel, y de hecho el entrenador Vitor Pereira se encuentra atravesando la enfermedad. La prensa brasileña dice que hay varios jugadores del plantel profesional con síntomas de coronavirus, y si bien no se dieron a conocer los nombres, el número que barajan sería el de once.