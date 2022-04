Aumentó el menú del comedor de Casa Rosada de 100 a $150

En línea con la situación inflacionaria del país, a partir del lunes 25 de abril, las viandas del comedor de Casa de Gobierno aumentaron $50 y pasaron de estar $100 a costar $150. El precio continúa siendo bajo e incluyen un plato, plan y postre, se puede pagar solo con tarjeta de débito y con el aumento, una nueva condición: los tickets son válidos por 15 días hábiles desde su compra.

En torno a los papelitos que operan de vales canjeables por comida que se estima alimentan a 700 trabajadores, hay también un reclamo de un sector de los empleados que no trabajan en el edificio, pero que dependen de la Secretaría General de Presidencia que no puede comprar la vianda a precios populares.

"Solicitamos que el menú del comedor llegue a todos los trabajadores de la Presidencia", reza la solicitada pegada en los distintos espacios de Casa de Gobierno firmada por ATE.

En la misma línea, el reclamo exige "lograr la igualdad de oportunidades y trato hacia todos los trabajadores" en referencia a los empleados del depósito, delegaciones de recursos humanos de la Casa Militar, direcciones de recursos humanos, administración y técnicos en informática y hasta los empleados de las cocheras del CCK, a unas cuadras de Balcarce 50.

No es la primera vez que el gremio que responde a Hugo "Cachorro" Godoy cuestiona al Gobierno de Alberto Fernández.

En el marco del aumento de precios de los alimentos, disparado por la inflación y producto a las consecuencias de la guerra entre Ucrania y Rusia, el líder sindical cruzó al Presidente, quien había llamado a los sectores de la sociedad a "hacer una terapia de grupo" para trabajar en soluciones.

"La distancia entre declararle la guerra a la inflación y hacer terapia de grupo para que la suba de precios baje es muy grande en cuanto a definiciones políticas", supo responder con dureza Godoy.