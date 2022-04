Un nuevo capítulo de Inferiores A

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su quinta fecha. En dicha instancia Sportivo recibió a Peñarol, Ferro a Libertad, Ben Hur a Quilmes y hubo un clásico rafaelino: 9 de Julio vs Atlético de Rafaela.

A continuación, todos los partidos disputados, los goleadores y la próxima fecha:



Quinta División: Sportivo Norte 1 (Franco Farías) vs Peñarol 1 (Ramiro Sosa Oliva), Ferrocarril del Estado 1 (Ramiro Santos) vs Dep. Libertad 2 (Tomás Vainsub y Tomás Díaz), Ben Hur 1 (Genaro Combo) vs Argentino Quilmes 1 (Pablo Coria), 9 de Julio 1 (Luka Zanoni) vs Atlético de Rafaela 1 (Néstor Bargas).



Sexta División:Sportivo Norte 0 vs Peñarol 1 (Laureano Karlen), Ferrocarril del Estado 2 (Luca Zbrun y Maximiliano Chazarreta) vs Dep. Libertad 0, 9 de julio 0 vs Atlético de Rafaela 3 (Enzo Velázquez, Luciano Córdoba y Matías Vallejos).



Séptima División: Sportivo Norte 3 (Diego Villarreal x 2 y Bruno Villarruel) vs Peñarol 1 (Mirko Avenatti), Ben Hur 4 (Pau Epstein x 3 y Renzo Greiter) vs Argentino Quilmes 0, 9 de Julio 0 vs Atlético de Rafaela 3 ( Federico Toselli, Yair Córdoba y Juan Mojica).



Octava División:Sportivo Norte 1 (Maximiliano Riquelme) vs Peñarol 2 (Fabio Ledesma y Lautaro Domínguez), Ferrocarril del Estado 2 (Benjamín Almeida y Agustín Acevedo) vs Dep. Libertad 1 (Sebastián Larrea), Ben Hur 4 (Valentín Ceja, Bruno Liebenbuk x 2 y Faustino Ojeda) vs Argentino Quilmes 0, 9 de Julio 1 (Ignacio Pucheta) vs Atlético de Rafaela 3 (Alejo Gómez y Nicolás Wabeke x 2).



Novena División: Sportivo Norte 0 vs Peñarol 1 (Jerónimo Hernández), Ferrocarril del Estado 3 (Mateo Zbrun, Benjamín Jaqui y Tiziano Vergara) vs Dep. Libertad 0, Ben Hur 5 (Mateo Fernández x 2, Joaquín Basualdo x 2 y Bautista Esborraz) vs Argentino Quilmes 2 (Aarón Ruffini x 2), 9 de Julio 0 vs Atlético de Rafaela 4 (Máximo Schanz, Denis Stracqualursi, Valentino Valiente y Catriel Sanabria).



Pre-Novena:Ferrocarril del Estado 0 vs Dep. Libertad 1 (Santiago Trinchieri), 9 de Julio 0 vs Atlético de Rafaela 2 (Román Jara y Genaro Magnarelli).

Categoría 2010: Peñarol 4 (Nahuel Pérez x 2, Bruno Giorgetti y Lorenzo Alessio) vs Sportivo Norte 1 (Thiago Lazcano), Dep. Libertad 1 vs Ferrocarril del Estado 0, Argentino Quilmes 2 (Felipe Vittarelli x 2) vs Ben Hur 5 (Francisco Colucci x 2, Matías Lombardo, Mateo Soria y Tomás Coria), Atlético de Rafaela 4 (Emilio Aghemo x 2, Adriano Gandín y Máximo Molina) vs 9 de Julio 0.



Categoría 2011:Peñarol 1 (Bautista Iñiguez) vs Sportivo Norte 1 (Lionel Bravo), Ind. San Cristóbal 1 (Santiago Bracaccini) vs Unión 2 (Lucas Lescano x 2), Dep. Libertad 2 (Valentino Neifert y Santiago Rojas) vs Ferrocarril del Estado 0, Argentino Quilmes 0 vs Ben Hur 2 (Lisandro Márquez y Sebastian Rega), Atlético de Rafaela 1 (Benjamín Lorenzetti) vs 9 de Julio 0.



Próxima fecha (6º): Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado, Dep. Libertad vs Unión, Independiente San Cristóbal vs Sportivo Norte, Peñarol vs Atlético de Rafaela, Ben Hur vs 9 de Julio.



Nota: en los juegos de infantiles se invierten las localidades.