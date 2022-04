Triunfo de Ben Hur

En el cierre de la fecha 4 de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, Ben Hur se impuso 3-1 ante Peñarol en Villa Rosas.

Los goles para la victoria del Lobo fueron anotados por Luciano Pogonza (11m PT), Tomás Belinde (22m ST) y Agustín Bianciotti, de penal (29m ST). El descuento llegó por intermedio de Juan José Weissen (38m ST).

En el conjunto local se fueron expulsados Chantiri (12m ST) y Sánchez (22m ST).

En reserva fue empate 3 a 3.



Próxima fecha (5º): ZONA A: Arg. de Vila vs Dep. Tacural, 9 de Julio vs Peñarol, Ben Hur vs Dep. Ramona, Brown San Vicente vs Dep. Aldao. INTERZONAL: Atlético de Rafaela vs Sportivo Norte. ZONA B: Atlético María Juana vs Unión, Ferrocarril del Estado vs Bochófilo Bochazo, Dep. Libertad vs Florida, Arg. Quilmes vs Talleres de María Juana.



LAS POSICIONES:



ZONA A: Ben Hur 12, puntos; 9 de Julio 9; Dep. Aldao 7; Atlético de Rafaela 6; Peñarol 4; Dep. Ramona 4; Dep. Tacural 4; Dep. Ramona 3; Argentino de Vila 3; Brown de San Vicente 2.



ZONA B: Sportivo Norte 7, puntos; Bochazo 7; Atlético María Juana 7; Argentino Quilmes 6; Florida de Clucellas 6; Unión de Sunchales 5; Dep. Libertad 4; Talleres (MJ) 2; Ferrocarril del Estado 2.