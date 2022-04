Dólar blue: fin del veranito cambiario

El dólar blue salió de su letargo y tras tocar un piso de $195 al promediar la semana pasada, comenzó un raid alcista que lo llevó a $205,50 en la jornada de ayer. Si bien existen diferentes visiones sobre esta situación, el factor común es que la economía mantiene sus desequilibrios estructurales.

Eugenio Martí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que "es necesario poner la suba del tipo de cambio de los últimos días en perspectiva". "Por un lado -explicó-, desde mediados de 2021 veníamos en una suerte de ´veranito´ cambiario. Con creciente intervención del Gobierno en el mercado oficial y los paralelos. Esto incentivaba el ahorro en activos en pesos, que tenían una rentabilidad elevada en dólares".

"Pero en las últimas semanas la ecuación ha empezado a cambiar. Por un lado, el Banco Central ha acelerado el ritmo de devaluación del dólar oficial. A su vez, el acuerdo con el FMI en marzo dio un respiro, pero muy breve, ya que queda cada vez más claro que no habrá reformas que mejoren el clima de negocios en Argentina; para colmo, las iniciativas del Gobierno, como el impuesto a la renta inesperada, agregan incertidumbre y disminuyen aún más la demanda de pesos", añadió a su razonamiento.

En el mismo sentido, agregó que "si a todo esto sumamos la expectativa de que la Reserva Federal endurezca su política monetaria y el dólar se fortalezca, entonces la consecuencia final es una mayor desconfianza y menor rendimiento sobre los activos en moneda local, lo que se traduce en una mayor depreciación del peso".

Por su parte, el director de la consultora Invenómica, Pablo Besmedrisnik, dijo que "persisten las restricciones cambiarias y a pesar del ´veranito´ cambiario pasado, de una leve baja en el blue, el dólar seguirá subiendo".

"Esto pasa porque la Argentina en el corto y en el mediano plazo debe enfrentar restricciones cambiarias por las exigencias del acuerdo con el FMI de aumentar las reservas", añadió.

Consideró que tras la baja del blue "las perspectivas no han cambiado y pese a algunas buenas señales como ese acuerdo, las restricciones en el mercado cambiario se van a consolidar".

Besmedrisnik consideró que el dólar paralelo "es probable que siga subiendo porque el mercado cambiario está muy complicado, no se termina de asentar en forma clara y rotunda el terreno fiscal, hay un marcado déficit en el sector energético que requiere divisas tenemos salida de divisas en el sector turismo que está repuntando".

"Todos estas restricciones apuntan a que el blue no se sostenga en los niveles bajos de la semana pasada", añadió.

El economista dijo que la política de tasas de interés del Banco Central "si bien es necesaria es insuficiente y para controlar las variables cambiarias no alcanza. Por lo tanto las restricciones por el comercio exterior y turismo están volviendo a un déficit histórico muy importante".

En tanto, el director del Centro de Estudios de la Nueva Economía, Víctor Beker, señaló que "en primer lugar hay que recordar que el dólar paralelo llegó $220, hoy está debajo de ese máximo y se puede inferir que se va a estabilizar cuando haya recuperado lo que perdió".

"Con el excedente de liquidez de pesos, el dólar es el activo de reserva que no se movió por debajo de los $220, está barato y no es de extrañar que se vaya a recuperar", agregó.

El economista del centro dependiente de la Universidad de Belgrano agregó que "obviamente toda vez que el Banco Central restringe el acceso a los dólares, la demanda se deriva hacia el mercado paralelo".

"Por ejemplo si tengo que importar y el Banco Central no me da los dólares que necesito tengo que ir al mercado paralelo", explicó.

Consideró que "estamos teniendo un récord de importaciones y no hay mucha dificultad para importar, por lo que influye más el dólar ahorro en la escalada del blue porque ha estado congelado durante meses".

Becker señaló que "con el nivel de inflación que tenemos el activo como resguardo es el dólar que hoy es barato".

Añadió que el futuro de la política cambiaria "dependerá de que en que medida la política de excedente de liquidez de pesos en el marco del acuerdo con el FMI siga restringida la posibilidad de emitir para comprar dólares por parte del Banco Central". (NA)