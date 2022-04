Enfrentar múltiples crisis

Ayudar a los países a hacer frente a múltiples crisis fue una de las conclusiones que dejaron las Reuniones de Primavera del Grupo Banco Mundial (GBM) y el Fondo Monetario Internacional que se llevaron en la última semana en Washington en coincidencia con una actualidad cada vez más compleja a nivel global. Es que la guerra en Ucrania ha agravado las inquietudes que generan la inflación, la pandemia de Covid‑19, el cambio climático y la deuda.En una declaración emitida el viernes, la presidenta del Comité para el Desarrollo, un foro de nivel ministerial que representa a 189 países miembros de ambas organizaciones, señaló que los impactos se sentirán más en los países de ingreso bajo y mediano, especialmente en las personas más vulnerables, entre ellas las mujeres y los niños. En la declaración se indicó además que las tensiones geopolíticas ponen en peligro la recuperación económica, puesto que afectan las inversiones, el comercio y el crecimiento, en un contexto en que los países ya están expuestos a otros riesgos derivados de la pandemia y de la distribución desigual de las vacunas contra el coronavirus.En su discurso ante el Comité, el presidente del GBM, David Malpass, describió cómo estas crisis afectan la economía mundial. Hizo hincapié en que las atrocidades cometidas contra los civiles y la pérdida de vidas y de medios de subsistencia provocada por la guerra en Ucrania son devastadoras. Los efectos indirectos están sintiéndose en todo el mundo, y el alza de los precios de la energía y los alimentos afectó pronto a los más vulnerables, en particular en África y Oriente Medio.Entre las principales conclusiones de las Reuniones se mencionó que las tecnologías digitales están transformando muchos empleos y servicios; pueden ayudar a propiciar el crecimiento y la prosperidad a largo plazo, así como a generar resiliencia frente a las crisis. Sin embargo, muchos habitantes de los países en desarrollo aún no tienen conexión o todavía no reciben los beneficios de dichas tecnologías. Se necesita un compromiso colectivo de los sectores público y privado para cerrar las brechas y generar una economía digital equitativa para todos.Para abordar tanto el cambio climático como el desarrollo, se debe pasar de los compromisos de alto nivel a las medidas reales y tangibles, entre las que figuran las inversiones a gran escala dirigidas a respaldar una transición hacia una economía con bajos niveles de emisión de carbono y generar resiliencia.Las economías frágiles y afectadas por conflictos necesitan inversiones y un sector privado dinámico para crear empleo, producir crecimiento económico y construir infraestructura. El desplazamiento forzado constituye una crisis mundial, pero las políticas y las inversiones inclusivas pueden permitir que los refugiados ayuden a generar prosperidad social y económica.Para que la deuda contribuya al desarrollo, se debe posibilitar una rápida reestructuración, respaldar la reducción a mediano plazo de la carga insostenible de la deuda y desarrollar mejores prácticas para que los futuros préstamos resulten sostenibles, se logre mayor transparencia y se incremente la rendición de cuentas respecto de los contratos de endeudamiento.Los países se han mostrado innovadores en la creación y protección del capital humano -esto es, los conocimientos, las habilidades y la salud que las personas necesitan para desarrollar su potencial- aun cuando la COVID‑19 ha revertido muchos de sus logros. Se necesita un compromiso político y un financiamiento sostenidos para reforzar el capital humano y respaldar un crecimiento más sólido e inclusivo.El Banco Mundial instó a los países a tomar medidas para evitar una crisis alimentaria mundial, mantener abiertos los mercados y alentar el flujo de inversiones. Además, consideró que los países deben ampliar su base de inversiones y evitar concentrar la riqueza y los ingresos en segmentos reducidos de la población. También señaló que para garantizar la seguridad, la estabilidad y la paz se requiere un esfuerzo constante dirigido a fortalecer las instituciones, reducir la desigualdad y elevar los niveles de vida.