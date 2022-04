Paro de colectivos de corta y media distancia

Finalmente, y luego de varias dudas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó este lunes el paro de actividades por 48 horas, a partir de las cero horas de este martes, de choferes de corta y media distancia para el interior del país, pese a que el gobierno nacional dictó una conciliación obligatoria. En este marco, la UTA Rosario realizará este martes a las 11 una movilización hacia la sede de Gobernación en Rosario para reclamar por no haber acordado la paritaria. En tanto, pasadas las 21.30, Marcelo Gariboldi -Secretario General Adjunto de UTA Santa Fe- le confirmó a El Litoral que "la medida continúa tal como fue anunciada a partir de las cero horas" y recordó que incluye al servicio urbano e interurbano.

Al mismo tiempo, desde la Nueva Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad le confirmaron a este medio que "los choferes de las distintas empresas habían sido avisados" -casi en el mismo horario- de la confirmación de esta medida de fuerza para hoy y mañana. De esta manera, no habrá servicio de corta y media distancia en el territorio santafesino, con lo cual la actividad en la terminal local se verá bastante reducida durante estas dos jornadas, ya que solamente van a estar funcionando, de manera normal, e ingresando a la ciudad solamente los micros de larga distancia provenientes de distintos puntos del país.

De acuerdo a lo que explicaron desde el sindicato, en sintonía con lo que vienen solicitando los representantes de las entidades gremiales del interior del país, la medida de fuerza es para reclamar que los trabajadores del transporte de pasajeros del interior reciban el mismo incremento salarial que les otorgaron a los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde la UTA Santa Fe confiaron en horas de la tarde que desde “la Unión Tranviarios Automotor a nivel nacional no tenemos ninguna confirmación del levantamiento de la medida de fuerza”. Este confirmación “podría llegar en las próximas horas; de ser así, se informará oportunamente lo que resuelva para la ciudad de Santa Fe y alrededores”, indicaron las mismas fuentes. Por su parte, el titular del gremio rosarino, Sergio Copello, expresó en La Capital que "la asamblea de este lunes era a fines de determinar los detalles de la movilización para expresar nuestro descontento por la no firma de la paritaria. La medida de fuerza está dispuesta por 48 horas y la vamos a llevar adelante. Está confirmado".