Humedad insoportable y su impacto en veredas rotas

El domingo a pleno sol pero con viento norte registró una temperatura máxima de de 28,6°C a las 15 hs. y una sensación térmica de 30,1°C a las 16, con una humedad promedio de entre 60 y 70%, según se desprende de los datos publicados por la estación meteorológica automática Clima Rafaela en su cuenta de Twitter. Quizás fue un preludio del lunes.

Ayer por la mañana Rafaela amaneció con gran nubosidad y una humedad del 99%, punto más punto menos. Con estas condiciones atmosféricas, transitar en las calles presentó un mayor grado de dificultad porque los frenos ni los neumáticos reaccionan de la misma manera con piso húmedo o seco. Tocar el freno de una moto, en especial sobre el empedrado, puede ser riesgoso para mantenerse en equilibrio.

Del mismo modo, caminar por las veredas fue una odisea. "Me siento en el antiguo Camel Trophy en el Marlboro Adventure Team de los años 80" dijo un hombre que peina canas mientras caminaba con la mirada al piso por la vereda norte de bulevar Santa Fe, a un par de cuadras de la Plaza 25 de Mayo. Entre las hojas que caen de los árboles por el avance del otoño y quedan sobre la vereda, las baldosas flojas, las hondonadas y desniveles con humedad o algo de agua había que prestar atención total al simple acto de caminar para evitar una patinada o un golpazo.

"Qué día de porquería", fue la queja que hizo un hombre con su compañero mientras descargaban mercaderías para entregar en un comercio céntrico. Y si bien la vereda sur del bulevar se mostraba más transitable, la del norte debió esperar hasta pasado el mediodía para mejorar sus condiciones de seguridad para peatones. "¿Alguien algún día se va a ocupar de arreglar las veredas? Todo lindo con los canteros, que no son tan lindos por cierto, pero la prioridad eran las veredas. No se puede caminar con tranquilidad, son un desastre y nadie se ocupa. ¿Qué esperan? ¿Los políticos no caminan por las veredas de bulevar Santa Fe?", se quejó una mujer, también con cara de lunes de fin de mes.

Así de denso fue el último lunes de abril. A media tarde la temperatura alcanzó los 28.2 °C y la ST otra vez bien alta, como el domingo: 30.4 °C.

Por el lado del Servicio Meteorológico Nacional, los datos de las 15 horas mostraban 28.4°C y una ST de 29.3°C, con cielo despejado. Y el pronóstico anticipaba una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento de que ocurrieran chaparrones. Pero no pasó nada, como la tormenta eléctrica del domingo a la noche y el lunes a la madrugada que dejó un gran show de luces y sonidos sin que cayera gota alguna.