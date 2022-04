El Juzgado de Faltas sancionará a adultos responsables de los festejos estudiantiles

El juez de Faltas municipal de la 3.ª Nominación, Rubén Pavetti, determinó la aplicación de una sanción económica a los adultos responsables que tenían a su cargo velar por el buen comportamiento de los alumnos de 5º año del Colegio San José, a partir lo acontecido en la Plaza 25 de Mayo, durante las primeras horas de este día lunes, en el marco del festejo estudiantil referidos a la presentación de los buzos.

Teniendo en cuenta que no se respetó lo establecido en la Ordenanza Nº 5081, la cual declara a Rafaela como “Ciudad Libre de Pirotecnia de Efecto Audible No Lumínica”, así como tampoco lo indicado en el Decreto Nº 46823, que autoriza las realización de festejos estudiantiles de diferente índole sin sobrepasar las normas vigentes relativas a la prohibición de uso de artículos de pirotecnia o cualquier otro elemento que atente contra la convivencia, el Juzgado de Faltas dispuso el labrado del acta de infracción por intermedio de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria.

Desde la Municipalidad de Rafaela se insta a las y los jóvenes estudiantes de todos los establecimientos educativos a que tengan en cuenta el alto grado de responsabilidad que asumen los adultos a cargo en cada festejo que realizan. Ese compromiso no solo es ante las autoridades sino también ante toda la comunidad.

Rafaela es de todos. Para tener una convivencia sana debemos empezar por entender y aceptar que el respeto por el otro es el primer valor a considerar para convivir en armonía.



LO SUCEDIDO

Este acontecimiento no pasó desapercibido en la ciudad, ya que llamó la atención de muchos rafaelinos y tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Es que alrededor de las 6:30 de este lunes se escucharon estruendos muy potentes provenientes del centro rafaelino y los mismos se hicieron sentir en varios barrios, además de fuegos artificiales, bombos y platillos. Un numeroso grupo de alumnos de un colegio privado local, con su uniforme escolar, se acercó a la plaza central, más precisamente en el monumento al general San Martín, para llevar a cabo una sesión fotográfica y videográfica en el marco de su último año de cursado, algo muy típico y característico en este época luego de 2 años sin celebraciones por la pandemia. A pesar de que los festejos no se extendieron demasiado, fueron muchos los que tuvieron que "madrugar" a raíz de este penoso hecho que alteró el descanso de varios rafaelinos.