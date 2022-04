“Momento de ser serios”

Una nota con la firma de Guillermo Yachelini, de “Rafaela en Bici”, fue leída en el comienzo del encuentro de ayer en el Concejo, que con duros términos ataca la Ordenanza de monopatines. cuyos tramos más salientes son los que se transcriben a continuación.“Es una pérdida de tiempo para el Legislativo discutir una Ordenanza que todos sabemos que no será cumplida tal como ocurre con el uso del casco de los conductores de motocicletas o el no uso del celular en los automovilista”.“Si este Concejo le interesa pacificar las calles y muertes, ciertamente obligar a un conductor de monopatín no hará ninguna diferencia”.“Es momento de ponerse serios y atacar el problema de fondo. Si el Ejecutivo tiene los medios para controlar los monopatines si tienen todo en regla, ¿no sería mejor enfocar todos esos recursos en quienes causan las muertes de verdad, o sea: autos y motos”.“Establezcamos “Zonas 20”, reduzcamos la velocidad máxima en todas las avenidas, pongamos reductores de velocidad en cada esquina, amplíen la red de ciclovías que venimos reclamando desde 2012”.Esta mañana, Yachelini será recibido por los ediles para escucharlo.