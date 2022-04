Monopatines: seguirán analizando la norma que regula su uso en las calles

Tras la lectura del proyecto que fija las condiciones para el uso en la vía pública de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en la ciudad, los denominados monopatines eléctricos, se convino entre todas las bancadas iniciar una ronda de consultas con funcionarios municipales, organizaciones y empresas para elaborar una norma “bien participativa”, como señaló el Justicialista Juan Senn. Para esta mañana fue convocado Guillermo Yachelini, de “Rafaela en Bici”, quien presentó una nota (ver aparte) objetando la conveniencia de esta Ordenanza



A su vez, el presidente del Cuerpo, Germán Bottero, planteó varios interrogantes. Entre ellos, su preocupación porque “muchas marcas de monopatines no vienen con luces de fábrica” y también sobre “la limitación de velocidad a 25 km/h cuando algunos pueden llegar a los 60 km/h”. También preguntó: “¿qué pasa frente a un accidente de tránsito? y “en dónde se podrá aparcarlos”.

Otras inquietudes tuvieron que ver con la posición de las ART y de las compañías de seguro





AGUA POTABLE

El segundo tema de interés fue el relacionado con el Proyecto de Ordenanza enviado por el Ejecutivo por el que se solicita la autorización del Concejo para la ejecución de la obra "Expansión de la Red de Agua Potable en los Barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club" y si bien existe consenso para despachar, la oposición se tomó la jornada de ayer para conocer la opinión de los futuros usuarios y todo indica que esta mañana tender el visto bueno.

La concejal Valeria Soltermam informó que con esta obra “estaríamos llevando agua potable prácticamente al 100% de la ciudad, quedando solo algunas cuadras sin servicio. Será financiada por el Gobierno de la provincia, será bajo la modalidad de contribución por mejoras con el 70% cargo del frentista y se podrá pagar en 30 cuotas”.

“Sin bien el costo definitivo no está establecido aún, porque depende muchas variables, una estimación a la fecha está en el orden de los $ 120.000 para los frentistas para lotes de 900 m2 y con una cuota mensual calculada en los $ 4.000”.

Senn agregó que “los vecinos recién comenzarán a pagar las cuotas cuando comience la obra. Estamos hablando de 1.250 conexiones apróximadamente”.

Lisandro Mársico (PDP) consultó si existe certidumbre “que los vecinos están de acuerdo con la obra” y la respuesta de Solterman fue afirmativa de acuerdo a los contactos que funcionarios han manteniendo con vecinos del sector.

Por su parte, Leonardo Viotti, señaló que consultará con los presidentes de ambas vecinales para “asegurarnos que es así y nos dan el ok porque nos ha pasado algunas veces que nos dicen (Ejecutivo y bloque oficialista) y después nos encontramos que no era así”.





SECUESTRO DE MOTOS SIN PATENTE

Otra Ordenanza analizada ayer tiene la autoría del edil demócrata progresista, quien insiste con la norma (suya también) que fue votada en 2019 y autoriza a los agentes municipales de tránsito a la retención de motovehículos que se encuentren detenidos y estacionados en la vía pública sin sus chapas patentes. Su anterior propuesta fue vetada por el Intendente Castellano por considerar que era contraria a lo que determina la Ley Nacional de Tránsito en esta materia.

A partir de la disposición del Gobierno de la provincia que habilita a la policía al secuestro de motos que no reúnan las condiciones técnicas o que sus conductores no acrediten dominio, el concejal volvió a la carga con su iniciativa, y contó que está en contacto con las áreas técnicas del Municipio y, en particular, con el Fiscal municipal para acordar un texto y se puedan llevar adelante estas intervenciones como parte del combate contra la inseguridad, debido a la alta participación de esto rodados en hechos delictivos.

“El problema son las motos que están circulando y están tramitando la patente. Entonces, hay que hacer un convenio con el Registro Nacional para que el guarda pueda acceder a la información en líneas si se está gestionando la patente”, apuntó.

Es una Ordenanza que está votada, y hay que tomar los recaudos para que el Municipio no se lleve una moto que está en regla y tenga consecuencias legales.

El proyecto quedó en Comisión a la espera de contar con todos los recaudos, pero estaría todo dado para que tenga luz verde en no mucho tiempo más.





LOS OTROS DESPACHOS

A partir de ahí todas las iniciativas tuvieron despacho favorable con excepción de una Minuta de Comunicación de Juntos por el Cambio que solicitaba al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas que correspondan se analice la factibilidad de adherir a la Ley nro. 14048 que declara como actividad promotora de la salud a la educación física, el deporte y el entrenamiento.

“En el municipio hay muchos programas de promoción y creo que lo bueno sería comenzar a articularlos para que se potencien. La idea es poner en la agenda pública a la actividad física, e ir concientizando a la gente”, sostuvo Ceferino Mondino (PRO-JxC).

La norma, sancionada en etapa de pandemia, invita “a municipios y comunas a articular con el sector privado la utilización de diversos espacios públicos para realizar actividades físicas, gimnásticas y entrenamiento deportivo”, pero al ser una Ley provincial y una “invitación” no hace falta adhesión, por lo que hubo consenso para que el proyecto sea archivado.

Tuvo luz verde la modificación presupuestaria que pide el Departamento Ejecutivo para hacer frente a las erogaciones necesarias para afrontar las erogaciones derivadas de la contratación del servicio de Auditoría Externa que se realizará sobre las cuentas municipales durante el pasado año enfocada en los ingresos y egresos para hacer frente a la emergencia sanitaria.



El $ 1.679.000 se sacará del rubro “Trabajos Públicos Desagües en Barrios”, que son cubiertos por fondos que llegan del Gobierno provincial al Tesoro municipal y no estaban contemplados en el Presupuesto del corriente año.



Igualmente, hubo acuerdo y pasó a la próxima sesión un proyecto de Ordenanza del oficialismo para eximir del pago de los importes mínimos y/o fijos allí establecidos por todo el período fiscal 2022 a los contribuyentes que durante 2021 han retomado paulatinamente sus actividades.



El concejal Senn explicó su alcance diciendo: “veníamos eximiendo del pago del uso del espacio público a los parklet, a los puestos de diarios y lo que se propone es que todo el año siguen sin abonar este tributo. Se viene autorizando a muchos comercios de gastronomía para que utilicen parte de la vía pública, los marcan con los conitos y la soga y no pagan, entonces no le podemos cobrar al que invirtió”.

Dos Proyectos de Resolución del Frente de Todos para “reconocer y destacar por sus aportes al desarrollo de la cultura de la ciudad” tanto a "Cristina Peretti, por su labor promoviendo la lectura; como al grupo "Lee conmigo" por su labor promoviendo la lectura”, tuvieron también despacho favorable.

En otro orden se ratificó el “Acuerdo Red de Venta de Tarjetas SUBE” suscripto Nación Servicios S.A. y se aceptaron tres donaciones: una destinada a ensanche de Calle Los Jacarandáes; la otra es para la prolongación de calle Gral. Mosconi (entre F. Fader y R. Actis), prolongación de calle N. Cacciolo (entre Gral. Mosconi y Río Negro), y al emplazamiento de Sub Estación Transformadora Aérea; y la tercera para las calles públicas: E. del Campo, Los Tilos, y Av. Ing. Báscolo, a Espacios Verdes y/o Uso Comunitario.

Una Minuta de Comunicación de Mársico fue aceptada por sus pares, y le pide al Gobierno municipal que informe “en qué lugares públicos y privados de acceso público, se ha procedido a instalar Desfibriladores Externos Automáticos, en cumplimiento de la Ordenanza Nº 4876” y si se “procedió a capacitar a través de la Secretaría que corresponda a todo el personal municipal, en técnicas de resucitación cardiopulmonar, y en el uso y mantenimiento correcto de DEA”, según lo requiere la misma Ordenanza.





OPTATIVO

A partir de la víspera, el uso de barbijos en el Palacio Municipal y en sus oficinas externas dejó de ser obligatorio y es de carácter optativo.

Si bien el Intendente Luis Castellano aún no firmó el Decreto correspondiente se conoció que se dieron instrucciones al personal en tal sentido. La medida también rige para los ciudadanos que concurran a cualquier dependencia municipal.