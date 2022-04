Más de 5 mil vecinos del sector sur contarán con servicio de agua potable

"En 2019, nos propusimos junto con el gobernador Omar Perotti varios desafíos para ciudad. Uno de ellos era llegar al ciento por ciento de agua potable", remarcó el intendente Luis Castellano en la apertura de sobres para la licitación pública para la ejecución de redes de distribución de agua potable en los barrios Los Álamos y Villa Aero Club.

Por eso, era necesario "tener el acueducto, porque se pueden extender todas las cañerías pero vacías no sirven. Ese proceso del acueducto, que era el más importante, el más costoso, el que tenía que tener continuidad, ya está en la ciudad". "Los rafaelinos nos merecemos tener el cien por ciento de agua potable y el acueducto, algo por lo cual hemos peleado por mucho tiempo, nos va a permitir llegar a cada barrio de Rafaela", explicó el primer mandatario.



4 EMPRESAS

Las empresas que participaron de la licitación pública fueron cuatro. Sol constructora S.A. ofertó de 144.628.285 de pesos, en tanto que Romano Cesar Atilio cotizó 173.560.571, COSPAVC Rafaela alcanzó los 170.399.303 de pesos. Finalmente, Winkelmann S.R.L. propuso un monto de $ 143.427.369. En todos los casos se debe agregar el IVA. En total, serán 1250 nuevas conexiones domiciliarias a la red, 32 kilómetros cañerías a desarrollar dentro de los barrios, 97 válvulas esclusas a colocar para sectorización de las redes y 26 hidrantes para la limpieza de la misma.

Aproximadamente, cinco mil nuevos vecinos contarán con este beneficio que se llevará a cabo con un presupuesto a 185 millones de pesos, obra que tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

Luego de la apertura de sobres, Hugo Morzán, expresó que "es fundamental el trabajo que se viene desarrollando de manera conjunta entre el gobierno provincial, el municipio y los integrantes de ASSA". Y aseveró que "hay que celebrar que incrementamos nuestro radio servido de agua potable habiendo atravesado momentos muy difíciles, como la pandemia y la bajante del río Paraná que sobre exigió nuestras estructuras para poder continuar prestando el servicio".



APERTURA DE SOBRES

El acto, que se llevó a cabo en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, fue encabezado por el intendente Luis Castellano y por el presidente de la empresa Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), Hugo Morzán. Además, contó con la presencia del secretario de Empresas y Servicios Públicos de la provincia, Carlos Maina; de la secretaria de Obras y Servicios Públicos del municipio, Bárbara Chivallero; de integrantes del directorio de ASSA; de la presidenta de Entidades Vecinales, Valeria Gutiérrez; y de autoridades de las comisiones vecinales beneficiadas por la obra. Asimismo, fueron parte el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, los concejales Juan Senn, Valeria Solterman, Martín Racca y Ceferino Mondino. También se hicieron presentes el Jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo y el secretario de Gobierno, Jorge Muriel.



MANO DE OBRA LOCAL

Es muy importante "saber que este es un proceso que va a generar mano de obra, son cuatro las empresas que se han presentado, saber que la ciudad va seguir avanzando con un proceso de transformación de cara al futuro.

Son varias demandas históricas de obras que tenemos y que estamos llevando adelante en un proceso de cara a los 150 años de la ciudad. Faltan 9 años y para ese entonces todas estas obras tienen que estar terminadas y en funcionamiento", añadió Luis Castellano. En este plano, Carlos Maina, brindó algunas precisiones de importancia respecto a la actualidad del acueducto: "Cuando el año pasado estuvimos aquí en Rafaela con Omar Perotti no pensamos que íbamos a tener las obras paralizadas por mes y medio una nueva variante, la cual hizo estragos en las cuadrillas. Tuvimos diversas demoras pero todas las situaciones problemáticas se fueron superando y esperamos para fines de mayo, estar empezando con las pruebas en la planta potabilizadora de Desvío Arijón". "Eso es una muy buena noticia para Rafaela, ya que inmediatamente después se van a empezar a probar el resto de los tramos. Con lo cual en junio o julio esperamos ya estar haciendo pruebas en la trayectoria total del acueducto".



RAMAL DE ACUEDUCTO

"En simultáneo, ya hemos empezado a construir un ramal secundario del acueducto que va a recorrer calle Santos Dumont hasta el Norte de la ciudad para luego entrar donde está la planta de osmosis inversa en barrio Mora", sostuvo Maina. "En una primera instancia esta cañería va a servir para dotar de agua potable a los barrios del oeste, al Villa Aero Club y Los Álamos; y a futuras urbanizaciones que van a estar en ese sector", agregó. "Luego se reforzarán los distintos barrios más perjudicados por la falta de presión, justamente los del sector oeste y norte, porque son los que están más alejados de la planta ubicada en el sur. De modo que Rafaela no solo suma nuevas redes de agua potable sino una estructura muy importante que va a permitir mejorar sustancialmente la calidad y la cantidad de prestaciones de agua potable en los barrios que hoy están más perjudicados", cerró el funcionario provincial.