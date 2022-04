“Hoy podemos decir que el celíaco tiene una disponibilidad alimentaria amplia”

Silvina Wanzerrield, jefa del servicio de Alimentación y Dietética del Hospital "Dr. Jaime Ferré" y coordinadora del "Taller Cocina para Celíacos" que se lleva adelante desde hace más de 25 años, contó que “este martes tenemos el segundo encuentro del año, que con mucha alegría hacemos de manera presencial porque con esto de la pandemia tuvimos que ir modificando la forma de realizarlos. Hoy los esperamos a todos los que estén interesados, no solamente las personas con celiaquía, también a familiares o a quienes les interese la temática.

La propuesta dará comienzo a las 14:00 hs. y los interesados deberán acercarse al hospital Jaime Ferré por el acceso de Paraná y Balcarce, ya que la actividad -que es libre y gratuita, sin inscripción previa aunque es necesario anunciarse en la Guardia- se desarrollará en la cocina de la institución y en esta ocasión se realizarán dos recetas que contarán con la participación de practicantes de la Licenciatura en Nutrición de UCES.

La profesional comentó que “siempre trabajamos en el taller sobre la alimentación libre de gluten, donde no solo se explican las recetas sino que también se dan pautas o tips acerca de la contaminación cruzada a la hora de la cocina y a la hora de cualquier tipo de preparación, proceso que es fundamental para que el producto no tenga nada de gluten. La idea en este segundo encuentro es hacer dos masas de tarta, una dulce y otra salada. Nosotros siempre tratamos de que las recetas sean básicas y que se adapten a distintas preparaciones a la hora de la cocina, ya que sabemos que todo el mundo tiene poco tiempo y por eso buscamos alguna receta que sea versátil donde juguemos un poco también”.



ACCESIBILIDAD A PRODUCTOS

PARA CELÍACOS

Wanzerrield al ser consultada por la accesibilidad y factibilidad a la hora de conseguir productos para celíacos, señaló que “por suerte hoy se consiguen sin problemas, además cada vez hay más locales y negocios que tienen su góndola con estos productos, puede ser más grande o más chica pero al fin consideran traer productos sin gluten. La verdad, es que en comparación a años atrás, hoy podemos decir que el celíaco tiene una disponibilidad alimentaria amplia”.

Con respecto a los precios, la nutricionista dijo que “los productos son mucho más caros, por ejemplo, la canasta básica de alimentos de un celíaco casi triplica a la de consumo común, y si hay varios integrantes en una familia con celiaquía se complica bastante contar con una alimentación adecuada, por eso nosotros en el taller siempre tratamos de inculcar la importancia de elaborar nuestros propios platos, y de esa manera por un lado achicamos costos y por otro lado aprendemos a manipular este tipo de harina”.



SER CELÍACO EN ARGENTINA

Al ser consultada por cómo es ser celíaco en nuestro país, la profesional respondió que “hoy en día se está en vías de seguir visibilizando la enfermedad, de seguir trabajando porque no todo el mundo sabe todavía lo que es la celiaquía, lo ven como una persona rara o como a una persona que está complicada y realmente la gente a veces no toma conciencia o no la incluye por ejemplo en actividades sociales y de alguna manera estas personas se sienten un poco discriminadas”.

La enfermedad celíaca es una afección autoinmune que daña al revestimiento del intestino delgado. Este daño proviene de una reacción a la ingestión de gluten. Esta es una sustancia que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena. Es por esta razón, que deben consumir productos libres de gluten.

Wanzerrield explicó que una vez que se le diagnostica la celiaquía el paciente, éste puede vivir tranquilamente sin mayores problemas, solo debe saber que tiene ese tipo de condición que va a ser para toda la vida, entonces en cada institución que esa persona se maneje lo tienen que incluir, eso tiene que ver entre otras tantas cosas, considerar tener productos sin TACC en cualquier evento que se realice, porque puede haber un niño, un adolescente o un adulto celíaco”.

La nutricionista, afirmó que en el último tiempo se han logrado muchas cosas, pero advirtió que “la concientización es trabajo de todos y todos los días. Rafaela a partir de la Ordenanza, ha mejorado en muchos aspectos, igualmente los concejales deberían asegurarse que se esté cumpliendo plenamente”, finalizó.

A estos encuentros, que se realizan los últimos martes de cada mes con la organización de la nutricionista Ana María Ferrero y la licenciada en Nutrición Silvina Wanzenried -responsables del servicio de Alimentación y Dietética del Hospital SAMCo “Dr. Jaime Ferré”-, están convocadas las personas con celiaquía, sus familiares y todos los interesados en la alimentación sin TACC ya que en los diferentes encuentros se recorren distintos aspectos que permiten un abordaje integral y respetuoso del tema.