"Estamos en una etapa de descenso de casos"

El Ministerio de Salud provincial brindó este lunes el primer informe semanal de Coronavirus, con 412 casos en siete días y detalló la continuidad del mega operativo de vacunación con segundas dosis de refuerzo contra el covid-19.

En ese marco, la titular del área, Sonia Martorano, explicó que “nos encontramos en una etapa de descenso de casos y vamos a comenzar a pensar al covid como una enfermedad estacional y respiratoria. No obstante, estaremos muy atentos a la situación epidemiológica en general para atender cualquier necesidad que tengamos”.

Asimismo, la titular de la cartera sanitaria señaló que “las recomendaciones son las de siempre: seguir cuidándonos con el lavado de manos, ventilación cruzada y por sobre todas las cosas aquellos que no se colocaron su primer refuerzo que acudan a los vacunatorios. Hoy es muy importante completar los esquemas de vacunación”, insistió.

En cuanto al operativo de vacunación, que está destinado a inocular a la población mayor de 70 años, los turnos serán enviados mediante mensajes de texto y correos electrónicos a aquellas personas que hayan cumplido 4 meses desde la inoculación con el primer refuerzo. “La provincia cuenta con un 87% de su población con esquemas completos -continuó- pero hay un grupo que no se pudo colocar el refuerzo, y por eso les pedimos que se acerquen. Este momento que estamos viviendo tiene que ver con la vacunación así que los invitamos a que se coloquen su refuerzo”.

Además, respecto a la inoculación con el segundo refuerzo contra el coronavirus, la ministra de Salud indicó que “le están llegando los turnos a los mayores de 70 años para esa dosis, ya que es la población mas vulnerable. Recordemos que tienen que haber pasado cuatro meses de haberse colocado el primer refuerzo”, aclaró. “Comenzamos con este grupo mayor a 70 años ya que tienen movilidad más limitada y puedan ir más cómodos a vacunarse; una vez completa esta franja etaria, ya iremos liberando para los mayores de 50 años”, adelantó.

Finalmente, la funcionaria informó cómo se encuentra la situación epidemiológica actual: “Nos encontramos en un promedio de 400 casos semanales, no es un número preocupante. Tenemos un 50% de ocupación de camas críticas, en general son no covid, algunas son enfermedades respiratorias y otras con cirugías y demás”, describió.

Por último, Martorano recordó que “además de los mega vacunatorios, se están aplicando dosis en los centros de Salud” y añadió que se están “haciendo operativos itinerantes como en la plaza Montenegro de la ciudad de Rosario, con el objetivo de llegar con la vacuna lo más cerca posible de los ciudadanos y ciudadanas”.