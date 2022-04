Sensaciones y sentimientos

LA IMPENSABLE MANO DE RENÉ LAVAND



POR HUGO BORGNA

“¿Sabés lo que pasa? El actor se puede equivocar, se confunde la letra y se corrige enseguida, la gente se da cuenta o no se da cuenta, y no importa. Yo no puedo sacar el dos de oro en lugar del cuatro de espada”.

Así se expresaba René Lavand contando uno de los momentos en que tuvo miedo. Fue en el celebérrimo Show de televisión de Ed Sullivan, en vivo. René Lavand se había jugado la carrera: si llegaba a fallar hubiera sido un precipitado final hacia la nada y al descrédito mundial. Pero salió bien su juego de ilusionismo con naipes, como tantas otras veces en escenarios de todos los tipos y públicos, entre ellos los demás de Estados Unidos, Europa y Japón. Una intensa práctica diaria le daba la seguridad en que apoyaba su señorío al presentarlos.

Hemos empezado, atentos lectores, poco convencionalmente el artículo. Es un modo de acompañar el método de las actuaciones públicas de Héctor René Lavandera, un argentino nacido en Buenos Aires en 1928 y que vivió 86 años, que asombró al mundo con su habilidad para hacer indescifrables juegos con naipes valiéndose de su sola mano izquierda.

Hubo otro momento peligroso en sus actuaciones. Sin saberlo, fue contratado por el Cartel de Cali. Al llegar al lugar de su actuación, en una fiesta realizada en una mansión, se encontró con una guardia de 20 hombres armados “hasta los dientes”. Allí debió exponer su arte ante un grupo de millonarios entre mesas donde circulaba “el alcohol en botellas y la cocaína en platos”. Apostó a sus juegos más difíciles y ganó a un público excitado que al grito de “Tiene clase, tiene clase”, le pedía más. Otras “atracciones” de esa fiesta eran un cómico -que no hizo reír a nadie- y también una vedette. Todo, por si fuera poco, acompañado por diez chicas que bailaban desnudas alrededor de una piscina, ante la vista de un “padrino”, quien lo hizo trabajar exclusivamente para él quince minutos más (datos, todos estos, de la revista “Radar”, del 22 de abril de 2001).

En 1937, con nueve años de edad, había sido atropellado por un automóvil cuando cruzaba la calle, el que le aplastó el brazo derecho. Perdió mucho. René Lavand, que era diestro, no pudo salvar esa mano y le quedó un muñón a 11 centímetros a partir del codo. A partir de allí, se dedicó a practicar cartomagia hasta obtener un perfecto dominio de su sola mano.

Señorial, austero en sus presentaciones, vestido con elegancia, acompañaba sus juegos con el relato de historias. Allí hacía lucir más su arte manual con un sabio manejo de las pausas y del silencio como recurso dramático.

Tuvo importantes presencias en la televisión mundial. Se destacó, además de los Estados Unidos en España y Portugal. Entre nosotros, compuso un personaje en la recordada película “Un oso rojo”, de Adrián Caetano y nominado por la Asociación de Críticos Cinematográficos de Argentina como “Mejor revelación masculina”. Además, un documental argentino (“El gran simulador”, de Néstor Frenkel) relata su vida.

Podemos decir con seguridad que la trascendencia que tuvo su arte superó todos los límites; incluidos especialmente los de la piedad y la lástima.

Verlo desarrollar sus dos juegos -el verbal y el manual- nos hacía poner suma atención a las cartas que estaban sobre la mesa, y por eso no advirtiéramos que le faltaba una mano.

Pero, para ser justos, vamos a corregir: no le faltaba.