El Senado reconoció la trayectoria del Dr. Lisi

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe declaró de su interés "la trayectoria del Doctor Miguel Oscar Lisi de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos" tras dedicar 61 años a la atención en el consultorio en la especialidad de pediatría. Si bien el reconocimiento, impulsado por el senador provincial, Alcides Calvo, se concretó en julio de 2020 y el objetivo siempre fue entregar el diploma correspondiente en la Legislatura, con la pandemia de Covid los planes se fueron retrasando más allá de las buenas intenciones.

Recientemente ese diploma llegó a las manos del Dr. Lisi, quien consideró necesario "agradecer a los senadores provinciales por esta cálida y afectuosa medida que me reconforta después de tantos años de ejercer la profesión". "En abril del 2019 tuve el honor de ser declarado Rafaelino Distinguido por el Concejo Municipal de Rafaela. Y en el 2020 la distinción vino desde la Legislatura. Por ambos gestos es que me siento orgulloso y agradecido", dijo "Lito" Lisi en una visita a este Diario para compartir "la buena nueva o no tan nueva".

Tras graduarse en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario en 1958, Miguel Lisi se instaló en la pequeña localidad de Tacural para ejercer como médico. Seis años después se radicó en Rafaela para comenzar a atender a generaciones de niños y niñas de la ciudad. "Gente grande me para por la calle para recodarme que fueron mis pacientes en años 60, en los 70, en los 80 y más aquí también, pero en estos casos ya no son tan mayores", afirma. "Si volviera a nacer elegiría otra vez ser médico, tengo un enorme cariño por esta profesión tan humana", responde.

A los 89 años, Lito Lisi disfruta de "tiempo de calidad con mis hijas Gabriela y Silvina, mis yernos y mis adorables nietos Ignacio, Nicolás y Victoria, Guillermo, Fernando y Catalina, estoy muy bien". Sin embargo, admite extrañar a Esperanza Diluca, con quien permaneció casado por más de 60 años: "El año pasado los dos enfermamos de Covid. Quiso el destino que yo pueda superar esa prueba, pero ella no", se lamenta para luego agregar que "Ese fue el momento en que dejé de ejercer mi profesión".

Cuando el Concejo le entregó el premio "Rafaelino Distinguido", definió al Dr. Lisi como "una persona honesta, trabajadora y responsable, con un gran sentido de la Justicia, lo que hizo de él un médico comprometido socialmente, que jamás deja un paciente sin atender, con o sin obra social, siguiendo cada caso particular estando siempre a disposición de quien lo necesite".

Entre sus obras figura haber sido parte del equipo de médicos que fundó, en 1982, la Clínica de Niños en el edificio de Lavalle y Agustín Álvarez. Poco después, durante la celebración del Día del Médico en 1983 en la biblioteca de Editorial "El Ateneo", recibió un premio de las manos del mismísimo Dr. René Favaloro por haber ganado un concurso de anécdotas como médico rural que había organizado la Fundación Gibré.

El diploma que ahora recibió desde la Legislatura lleva la firma del impulsor del reconocimiento, el senador provincial Alcides Calvo, la vicegobernadora y presidenta de la Cámara, Alejandra Rodenas, y del secretario Legislativo, Rafael Gutiérrez.