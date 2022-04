El Volkswagen Digital Garaje recibe tarjetas NFT Blackout

Volkswagen anuncia una nueva colección de tarjetas digitales coleccionables NFT llamada “Blackout”. El tercer lote de coleccionables estará disponible a partir de las 12hs de hoy (22) y llega apenas once días después del lanzamiento de Digital Garage (www.digitalgaragevw.com), una plataforma para que los fanáticos de la marca coleccionen artículos creados por el propio fabricante. La colección Blackout, inicialmente programada para salir al mercado en la segunda quincena de mayo, se adelantó debido al gran éxito de ventas de las colecciones debut de Digital Garage.

“Debido al gran éxito del lanzamiento y los muchos mensajes que recibimos, nos comprometemos a anticipar la tercera colección. El lanzamiento de una nueva colección de tarjetas coleccionables NFT en solo once días muestra la agilidad y el dinamismo del Garaje Digital. Y hay muchas cosas nuevas por delante”, dice Fabio Rabelo, jefe de Digitalización y Nuevos Modelos de Negocios de Volkswagen Latinoamérica.

Blackout reúne 28 opciones de tarjetas, trayendo modelos no explorados en colecciones anteriores como Passat, Pointer, Santana, Quantum y Apollo, por ejemplo, y nuevas interpretaciones de versiones deportivas icónicas como GT, GLS, GTI y GTS.

“La propuesta fue traducirlo en una técnica que interprete los autos, resaltando sus características más deportivas y su vocación por el desempeño. Para ello utilizamos trazos muy libres, que comunican el mensaje de cada modelo representado”, explica José Carlos Pavone, jefe de Diseño de Volkswagen Latinoamérica.

El lenguaje de la colección Blackout, que propone una inversión de colores similar al negativo de una fotografía, representa el lápiz blanco sobre el papel negro, y lleva las prendas con un mensaje atrevido y moderno. Al igual que en las colecciones anteriores, las tarjetas tienen tres niveles de rareza: héroe, premium y leyenda. Estarán disponibles en paquetes con tres opciones aleatorias. Cada paquete (con tres cartas) tiene un precio sugerido de R$ 50. También existe la opción de un paquete especial, con cinco tarjetas. Con un precio sugerido de R$ 75, este paquete especial aumenta las posibilidades de las tarjetas más raras.



LA ESTRATEGIA DE

VOLKSWAGEN CON EL NFT

NFT es el acrónimo de Non-Fungible Token, o token no fungible. Es la combinación de cualquier elemento (imagen, video, música o incluso un objeto) con un “contrato inteligente” registrado en blockchain, lo que garantiza su autenticidad y hace que ese elemento sea único y, por lo tanto, no fungible.

El registro blockchain es un historial de ese archivo digital, es decir, una base de datos con tecnología de registro compartida e inmutable. Contiene información como quién creó, registró, compró y ha tenido (o tiene) un NFT en particular a lo largo del tiempo. Estas características permiten la creación de elementos digitales únicos: incluso si una imagen puede reproducirse indefinidamente, quien posee el NFT es su dueño de facto.

Con Blackout, el Digital Garage llega a su tercera colección dentro de una evolución ya programada. En este primer momento se ofrecerán tarjetas 100% digitales en la plataforma. Posteriormente, en futuras colecciones, las experiencias y artículos físicos podrán asociarse a los NFT de la marca. Otro paso importante será el inicio de las subastas, donde el equipo de diseño desarrollará un artículo exclusivamente para la ocasión. Y solo habrá ese en el mundo. En cada subasta se creará una pieza especial y diferente. La tercera fase es el inicio del Market Place en la plataforma. Con esto, será posible revender tarjetas (actuales o de colecciones cerradas), donar o regalar a otras personas dentro de la plataforma.



CÓMO FUNCIONA

La facilidad de uso de Digital Garage fue diseñada para ser lo más fácil de usar e intuitiva posible. Para disponer de tu plaza en el garaje solo tienes que registrarte, elegir el artículo a comprar y pagar de la forma que más te convenga.

Con el pack adquirido, el usuario dispondrá de dichas tarjetas asociadas a su garaje. Algo similar a crear una lista de reproducción en plataformas de streaming, por ejemplo. Así, ese espacio puede ser visitado por otros usuarios, iniciando la interacción entre los fans de la marca.

Con el tiempo: Volkswagen optó por utilizar una solución NFT baja en carbono, que se neutraliza mediante la compra de créditos de carbono.