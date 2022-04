Ricardo Montaner brilló junto al público argentino

Habían pasado más de dos años desde que Ricardo Montaner no veía cara a cara a sus fanáticos argentinos. Dos años en los que la pandemia golpeó a todo el mundo desde distintos ángulos y la música, para muchos, fue un refugio y un sostén. El cantautor tenía un claro objetivo: que el reencuentro llegara con uno de sus grandes shows en los que su público pueda divertirse, olvidarse de sus problemas y, además, irse con un mensaje reconfortante.

Y lo logró. El sábado 23, dio el primero de sus conciertos en el estadio Luna Park en el marco del Montaner Tour, con entradas agotadas y casi siete mil personas esperando para verlo. La cita estaba pautada a las 21 y varias horas antes el autor de Bésame y Me va a extrañar estuvo detrás de cada detalle para que su presentación fuera perfecta. No solo desde lo musical, con una orquesta en vivo conformada por grandes músicos, sino también desde lo visual de la mano de las pantallas y las luces que lo acompañaron en el escenario.

Luego de la presentación de Nani, una joven artista pop de 19 años, que ofició de telonera, 21.15 Montaner salió a escena en medio de una ovación, al ritmo de Tan enamorados, un tema que se convirtió en un himno al amor y que dio inicio a una noche en la que el artista repasó sus grandes éxitos como Será, El poder de tu amor, Soy tuyo, Castillo azul y un tema festivo como Conga.

"Para mí significa mucho que después de tantos años estén aquí, que nos reencontremos. Es muy especial esta noche para mí y espero que cuando termina, ustedes también se den cuenta de que lo ha sido", expresó con la voz quebrada el cantante nacido en Valentín Alsina, provincia de Buenos aires, en su primera conversación con su público.

A lo largo de la noche, Ricardo desplegó todo su carisma y, fiel a su estilo, tuvo varias idas y vueltas con sus fanáticos para hablar del amor, sus experiencias al conocer a sus compañeros de vida y cómo cambia la pareja con la llegada de los hijos. Cerca de las 23, interpretó su clásico Me va a extrañar y el estadio quedó apenas alumbrado por las luces de los celulares desde la tribuna, donde la gente comenzó a cantar a capella.

¿Qué tenía entre manos Montaner? Nada menos que la presentación de un adelanto de Tango, su próximo álbum de estudio, cuyo primer corte de difusión es El día que me quieras. Y además del tema que popularizó el gran Carlos Gardel, interpretó Nostalgias y La última copa. "Siento que estoy volviendo a mis raíces. Todas las canciones tienen que ver con mi niñez, con lo que me identifica, con el ADN", explicó y aseguró que para él fue fundamental transmitirle sus valores argentinos a sus hijos, que se criaron en Venezuela.

En relación a la pandemia, el artista reflexionó sobre el tiempo en familia que pudo pasar a raíz de la cancelación de las agendas profesionales de todo su "clan". "A pesar de lo malo, decidimos hacer canciones", señaló en relación al gran despliegue que han tenido sus hijos Mau y Ricky, Evaluna, y su yerno Camilo. Ese deseo de poder transformar la oscuridad en la que estaba sumergida en el mundo en algo positivo, surgió Amén, una canción que forma parte de su disco Fe, y que tiene el objetivo de llenar de esperanza a grandes y chicos.

Con esta presentación, Ricardo le dio pie a uno de los puntos más altos y emotivos del concierto, en el que Evaluna, Camilo, Mau y Ricky lo acompañaron desde las pantallas con uno de sus últimos éxitos. Iluminada y eterna, La gloria de Dios y La cima del cielo fueron los últimos temas que Montaner eligió como broche de oro para cerrar una noche cargada de emociones. NA