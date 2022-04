La inseguridad sin fin

En Rafaela, los robos a viviendas, comercios y en la vía pública a través de los motochorros continúan elevados más allá de los esfuerzos del Comando Unificado, integrado por Municipio y distintas fuerzas de seguridad para planificar operativos, para contener a los delincuentes. En este escenario, el crimen de dos hombres en par de días antes de la última Navidad en la plaza de barrio Italia, cuando se encontraban en el interior de un auto y fueron acribillados por dos motociclistas, encendió las alarmas. El modelo de matar del sicariato vinculado a las organizaciones mafiosas tan de moda en Rosario extendía sus tentáculos en la Rafaela industrial y progresista.Una rápida intervención de la justicia permitió desmantelar, con la detención de más de una decena de personas, una banda vinculada al narco local, Yiyo Ramallo. Llamativo es que esta organización estaba integrada en buena parte por mujeres jóvenes pero decididas, incluso a empuñar armas y matar en caso de ser necesario. Al asesinato a sangre fría de los dos hombres en la plaza Italia se sumaron una serie de balaceras contra personas y viviendas, que elevaron al máximo el nivel de inseguridad. De todos modos, queda la sensación de que Ramallo aún opera una banda residual a la que rearma constantemente desde la cárcel, como sucede con los jefes narcos de Los Monos.Sin embargo, en un contexto socioeconómico adverso como el que vive la Argentina gobierne quien gobierne, que el relato político ponga énfasis en un eventual reconocimiento de derechos que en realidad poco o nada cambia -solo para maquillar la narrativa de un espacio profesionalmente dependiente de la política y por tanto del impuesto que pagan quienes trabajan-, la violencia narco llegó para quedarse principalmente en Rosario. Las sospechas sobre una eventual complicidad policial y hasta judicial que encubren o participan de los negocios narcos quedan latentes. También una aparente indecisión o incapacidad política para avanzar contra la problemática.Tras las elecciones del año pasado, en el que la violencia narco fue un tema central en el debate de campaña y le hizo pagar un precio en las urnas a las autoridades que hoy gobiernan la Provincia de Santa Fe, se insistió en la necesidad de que la Nación colabore con el envío de fuerzas de seguridad. En principio se destinaron unos 600 gendarmes a Rosario para "apagar el incendio" pero no hubo mucho más. Otra vez la inacción o indecisión, la falta de coordinación entre fuerzas provinciales y nacionales, el mirar para otro lado.Lo que sucedió en Rafaela con una sucesión de tiroteos a finales del año pasado y con el doble crimen es un antecedente peligroso. Y el cual exige la máxima atención por parte de las autoridades.En el departamento Rosario, en lo que va del año, ya son 86 los asesinatos con sello narco, con sicarios en acción repartiendo plomo a diestra y siniestra. Veintiséis ocurrieron en enero, 22 en febrero, 13 en marzo pasado y 25 en lo que va de este mes.Los detalles detrás de cada escena del crimen son macabros, imposibles de digerir. Como el registrado el sábado por la noche, cuando un hombre y su bebé de un año fueron asesinados a quemarropa, mientras la madre del pequeño resultó herida de gravedad en el marco de un ataque sicario perpetrado en la zona noroeste de Rosario. Cuatro hombres se bajaron de una camioneta y dispararon a discreción contra un automóviles Audi A4 que se encontraba estacionado. Poco después, en los allanamientos en la vivienda de las víctimas, se encontró gran cantidad de material estupefaciente, teléfonos celulares, armas de fuego y municiones entre otros elementos.Claramente se observa un recrudecimiento de la saga de crímenes vinculados a las actividades ilícitas de organizaciones criminales. Y no parece haber antídotos. No hay política de estado en materia de seguridad. Planificación entre fuerzas de seguridad gobierne quien gobierne en Provincia y Nación.