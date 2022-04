Modelos, autonomía, velocidad, capacidad y mantenimiento

Después del aislamiento en Argentina se empezaron a cambiar varios hábitos sociales. Lo que preocupa a muchos es cómo llegar al trabajo evitando el transporte público, especialmente durante las horas más transitadas. No queremos volver al tráfico y al amontonamiento de gente.

Por caso, en la ciudad de Buenos Aires, ocho millones de personas viajaban todos los días en colectivos, trenes y subterráneos antes de la cuarentena. Según distintas fuentes de datos, siete de cada diez argentinos cambiarán de medio de transporte con el pretexto de evitar el transporte público por la masificación de pasajeros.

Por esta razón, surge una alternativa que anteriormente poca gente consideraban: el monopatín eléctrico. En Rafaela se advierte un considerable aumento de las ventas de este nuevo tipo de vehículos. Nos sorprendemos cuando vemos a una persona que aparentemente está parada sobre el aire y avanza sin efectuar ningún esfuerzo. No pedalea, no camina, no corre solamente parece flotar en el aire hasta que descubrimos que está sobre una muy pequeña estructura que consiste en un par de ruedas, una angosta base donde pararse y un sutil volante. ¡Nada más!

¿Qué tipos de monopatines eléctricos existen? Para comenzar, podemos encontrar principalmente cuatro tipos:

Monopatín eléctrico tradicional. Estos son los monopatines que están en tendencia, de diseño deportivo, un marco de acero y/o aluminio totalmente plegable, equipados con un motor eléctrico, suspensión delantera y trasera y pequeñas llantas de 4 pulgadas.

Monopatines eléctrico para niños. Su motor eléctrico es pequeño, por lo general de 120 W, su marco suele ser totalmente plegable de plástico/aluminio y sus ruedas suelen ser de plástico y duraderas.

Monopatines eléctricos aprobados. Son monopatines con un diseño homologado por la CEE que les permite viajar como otros vehículos de pequeña cilindrada. Están equipados con un motor eléctrico, un marco plegable de acero y aluminio, una suspensión delantera y trasera y pequeñas ruedas de 4 pulgadas de diámetro. Estos deberán incluir luces delanteras y traseras, espejos, tacómetros y otros requisitos de aprobación.

Monopatín eléctrico todoterreno. La diferencia con los monopatines normales es que tienen ruedas grandes de 10 pulgadas. Su diseño es deportivo, funcionan con un motor eléctrico, tienen un marco de acero y/o aluminio totalmente plegable, suspensión delantera y trasera.

¿Qué saber antes de comprar un monopatín? Si estás pensando en comprar un monopatín eléctrico para desplazarte por la ciudad te recomendamos tener en cuenta estas cinco características para hacer la mejor compra.

¿Qué velocidad alcanza un monopatín eléctrico? A pesar de su pequeño tamaño, algunos modelos de este tipo de vehículos son capaces de alcanzar hasta 50 km/hora. Generalmente la gran mayoría de monopatines que se pueden encontrar en el mercado suelen alcanzar una velocidad de entre 10-30 km/h ideal para acoplarse al tránsito de la ciudad.

El monopatín es muy fácil de guardar. Al ser un vehículo de micromovilidad de tamaño pequeño, vas a poder guardarlo en lugares reducidos como debajo de la cama, de un sillón o en un balcón. Muchos modelos incluso cuentan con manubrios plegables, ideales para los espacios más chicos.

Rapidez y Seguridad. Con los monopatines eléctricos vas a poder llegar con rapidez y tranquilidad a cualquier lugar relativamente cercano, ya que con ellos podés evitar el tráfico y el transporte público. Ir a la oficina, a la universidad, ir a una reunión, salir a pasear y mucho más.

Ahorrarás en otros medios de transporte y combustible. Si bien comprar un monopatín eléctrico puede ser visto como una inversión, destacamos que este medio de transporte te va a ayudar a ahorrar ya que puede reemplazar completamente al transporte público para el día a día. Además, no hay que cargarle combustible, ya que poseen baterías recargables.

Eco-friendly: Reduce los niveles de contaminación. Estos vehículos de batería son una posible solución para conseguir reducir los niveles de contaminación en la atmósfera, ya que no desprenden gases tóxicos o contaminantes de ningún tipo.

¿Cuál es el mantenimiento de los monopatines eléctricos? Los monopatines eléctricos son vehículos muy confiables a pesar de su bajo precio. El diseño y los componentes son muy sencillos, por lo que la probabilidad de falla es baja. De igual manera, no hay que dejar de prestar atención a los siguientes puntos:

-Mantenimiento de frenos. Deben revisarse y ajustarse de vez en cuando.

-Mantenimiento de la caja de cambios. En el caso de los monopatines eléctricos con transmisión por cadena o correa, es importante mantenerlos tensos, para que transmitan la máxima potencia y además duren para una máxima durabilidad. La tensión óptima se obtiene dejando un juego de +/- 1 centímetro al mover la cadena y / o correa. Una transmisión por correa también debe lubricarse de vez en cuando.

-Mantenimiento de la batería: El monopatín tiene baterías de plomo, es recomendable cargarlas después de cada uso y no dejarlas nunca descargadas. También se recomienda cargarlo cada dos meses si no se va a utilizar durante mucho tiempo. La falla más común de la batería se debe a su poca utilización.