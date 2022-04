Angelini: "La salida es con más producción; no con más Estado"

El actual vicepresidente del PRO, Federico Angelini, manifestó su respaldo al tractorazo a Casa Rosada que realizan este sábado productores autoconvocados de diferentes regiones del país y afirmó que “si la presión tributaria sigue aumentando sobre los que generan riqueza, llegará un momento en que Argentina será tierra desierta de empresas y emprendedores”.

“El gobierno debería entender que la salida es con más producción, no con más Estado”, recalcó el diputado de Juntos por el Cambio y subrayó: “Hay que cambiar el relato de que el campo y el empresario son los malos de la película por un discurso que refleje la realidad, que es que el sector privado es el único capaz de motorizar la inversión y el empleo”.

En ese sentido, Angelini llamó a “dejar las ideologías a un costado y bajar con urgencia el gasto público, que es la madre de los mismos problemas que se vienen debatiendo y agravando desde hace décadas. La raíz de la deuda, la inflación, el desempleo y la pobreza no radica en el sector privado”.

Por último, el referente santafesino del PRO aseveró que “lamentablemente esta movilización del campo no va a despertar ningún cambio en Cristina Fernández de Kirchner, que únicamente está preocupada y ocupada en hacer de la Justicia una marioneta propia, pero aspiramos a que alguna parte del gobierno más sensato acuse recibo de los reclamos que se están planteando hoy, que son claves para generar prosperidad y dejar de expulsar talentos”.