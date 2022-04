Mónica Fein: "Argentina necesita acuerdos que resuelvan los problemas de la gente"

La presidenta del Partido Socialista de Argentina y diputada nacional, Mónica Fein, se reunió en Córdoba con el gobernador, Juan Schiaretti y sus compañeros del Interbloque Federal preocupados por la situación del país. Al finalizar el encuentro, los dirigentes coincidieron que la salida de esta profunda crisis debe darse “por fuera de los extremos”, con calidad institucional y apuntando a combatir la inflación, generar empleo y apuntalar la producción con criterio federal.

"Dialogamos sobre cómo llevar una agenda propositiva, federal, que resuelva los problemas que hoy tiene la ciudadanía, que le dé mejor calidad a la democracia, con leyes como Boleta Única de Papel, y con mejores instituciones", contó Fein y enfatizó: "El camino es el acuerdo. Argentina necesita de acuerdos amplios que resuelvan los problemas de la gente".

En ese sentido, y con una inflación récord en el último mes, la ex intendenta de Rosario manifestó: "Queremos que haya un plan para ganarle a la inflación, que es el mayor impuesto a los sectores del trabajo, porque todos los días pierden poder adquisitivo".

"Necesitamos un plan económico que resuelva el grave problema de inflación y que genere empleo, en un país donde hace más de una década que no se genera un puesto de trabajo", acotó la legisladora nacional.

Asimismo, Fein habló sobre la falta de federalismo en nuestro país: "Nuestras provincias son realmente discriminadas; necesitamos una agenda que trate los temas de la producción, en donde hay un cambio de reglas permanente, como sucede con el biocombustible, la exportación de carne o la distribución de los recursos para el transporte público de pasajeros".



EXTREMOS QUE NO SUMAN

"De esta situación se sale por arriba. Los extremos impiden un diálogo racional", reflexionó Mónica Fein y dijo que "esta polarización nos lleva a una discusión que lastima las instituciones y a la democracia", en clara referencia a lo sucedido con el Consejo de la Magistratura.

"Necesitamos buscar una salida a esta confrontación permanente. Para salir adelante tenemos que dialogar con todos los sectores que quieran tener una agenda común, racional y responsable de Argentina", finalizó la presidenta del Partido Socialista.

Además de Schiaretti y Fein, de la reunión celebrada ayer en la Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba participaron los diputados nacionales del Interbloque Federal Alejandro "Topo" Rodríguez; Florencio Randazzo; los cordobeses Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca; y la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo.

Schiaretti coincidió con los legisladores nacional del interbloque que la situación política y económica del país obliga a los sectores que no participan de la grieta a encontrar caminos de encuentro y, al mismo tiempo, creatividad. Los convocados a la reunión también “estuvieron de acuerdo en la necesidad de construir una alternativa que represente al interior del país y la producción, para consolidarse como la voz de los que trabajan y producen”.

Entre los temas que enfatizó Rodríguez figura la necesidad de que “el resto de las fuerzas políticas apoyen la boleta única de papel en este año no electoral. Tengo la sensación de que Cambiemos no está convencido de trabajar en esto. Hago un llamado a todas las partes que forman Juntos por el Cambio a que trabajemos seria y rápidamente en apoyarlo, y si hay algún sector de la política que no quiera apoyarlo que lo haga público”.

Por su parte, Florencio Randazzo, coincidió en que “la grieta aleja a los argentinos de buscar soluciones a temas como la inflación, en un mundo que ha resuelto el problema, ya que los países de la región tienen inflación nula similar a la que Argentina tiene por mes”.