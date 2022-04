River no pudo con los tucumanos

River empató 1 a 1 con Atlético Tucumán en el estadio Más Monumental, en un partido correspondiente a la duodécima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. En una discreta etapa inicial con pocas situaciones claras, la apertura del marcador llegó a los 47 minutos luego de una infracción en el área sobre Matías Suárez cuando se enfrentaba mano a mano con el arquero Nicolás Campisi, que el árbitro Facundo Tello sancionó como penal y Enzo Fernández lo cambió por gol desde los doce pasos.

Ya en el complemento, Ramiro Ruiz Rodríguez se aprovechó de un rebote al medio de Franco Armani y le permitió al "Decano", que superó las expectativas ante un duro rival, llegar al merecido empate, para luego resistir los embates de un elenco local desesperado por los tres puntos.



CLASIFICÓ RACING

Racing igualó 0 a 0 con Newell´s en el estadio Presidente Perón por la duodécima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional y selló su clasificación a la próxima instancia del torneo. La "Academia" tuvo serias chances de abrir el marcador para encaminarse a una nueva victoria, pero la actuación de Mauricio Arboleda y la mala fortuna les negaron el tanto a los dirigidos por Fernando Gago.

Ya en el complemento, se mantuvo el trámite del cotejo pero la "Lepra" también obligó a Gastón "Chila" Gómez, que respondió cada vez que lo llamaron, y estuvo a la altura de un rival que llegaba con una seguidilla de diez triunfos consecutivos que le permitió ser la mejor racha ganadora del club en su historia. Sin embargo, con este empate le alcanzó al conjunto de Avellaneda para sellar su clasificación a la próxima instancia de la Copa de la Liga Profesional, donde se ubica en la cima de la Zona A con 28 puntos.



OTROS DOS EMPATES

Godoy Cruz y Lanús igualaron 1 a 1 en la ciudad de Mendoza por la duodécima fecha de la Zona B. El equipo visitante se puso en ventaja a los 12 minutos de la primera parte por medio de un gol en contra de Guillermo Ortíz (se desvió el balón en él tras un remate de Lucas Varaldo) y a los 27 de la misma etapa, Salomón Rodríguez marcó el empate.

En tanto, Defensa y Justicia y Platense igualaron en un gol en el estadio "Norberto Tomaghello", por zona A. Héctor Canteros, a los 33 minutos del complemento, inauguró el marcador para el "Calamar", en tanto que Miguel Merentiel, a los 43 del mismo período, niveló las acciones para el dueño de casa.



LUNES TRES PARTIDOS

Este lunes habrá tres cotejos: a las 15.30 Tigre vs. Arsenal (Zona B, arbitraje de Sebastián Zunino); a las 21.30 Aldosivi vs. Huracán (Zona B, Mauro Vigliano) y Argentinos Juniors vs. Sarmiento (Zona A, Darío Herrera).