Economía del conocimiento: récord de exportaciones y masiva fuga de talentos

La economía del conocimiento mantiene la tendencia alcista post pandemia, aunque el crecimiento del sector se ve limitado por la constante fuga de talentos que en algunos casos, como en el sector informático, obligó a las empresas a reemplazar el 100% de su personal en un período de tres años.

Así lo evidencia el último relevamiento actualizado a diciembre de 2021 que elabora Argencon, la entidad que nuclea a las empresas del sector. "Se estima que esta economía informal generó exportaciones no registradas por 1,8 mil millones de dólares durante 2021, cerca del 30% de las exportaciones oficiales. Esta pérdida de competitividad la sufrimos todos y es difícil de revertir, porque por lo general los profesionales que migran al mercado informal no se reincorporan al mercado oficial", explicó Luis Galeazzi, director Ejecutivo de esa entidad.

El estudio aseguró que el atraso cambiario fue otro factor que incidió fuertemente sobre el valor exportado.

Según el informe se registró un aumento entre 25 y 45 por ciento comparando enero contra diciembre por efecto combinado del atraso cambiario del dólar oficial y el recalentamiento salarial.

Para el clúster de Desarrollo de Software el impacto promedio fue de 35,8 por ciento.

"Hay una distorsión en los costos de producción que altera cualquier plan de expansión de las empresas. Lamentablemente la macroeconomía argentina presenta períodos de fuerte ´atraso´ del dólar y consecuente aumento del costo exportado, con otros de mayor ´aceleración´ del dólar con reducción del costo de venta", sintetizó Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon.

A pesar de la inestabilidad económica, los índices de empleo y exportaciones alcanzaron máximos históricos.

El análisis privado reveló que en el tercer trimestre de 2021 el sector totalizó 454 mil puestos, cifra que representa el 7,35 por ciento del total del empleo privado nacional.

El sector con mayor crecimiento porcentual fue el de servicios informáticos, que sumó 129 mil empleos, 13,3% más que en igual trimestre de 2020.

En cuanto a las exportaciones, se registró el tercer mejor año de la historia con más de 6.442 millones de dólares exportados. "Estos indicadores se complementan con un escenario internacional sin precedentes caracterizados por dos hechos de gran magnitud: el impacto de la pandemia que acentuó la demanda de servicios de las industrias del conocimiento, y los sucesos bélicos de Europa del Este, que generan espacios para nuevos líderes que puedan absorber la prestación de servicios de alto valor agregado", concluyó el informe.



"SE VA LA GENTE MÁS

CALIFICADA"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy pidió frenar el éxodo argentino y remarcó que "acá no se van los más pobres, se va la gente más calificada". López Murphy se refirió a la situación económica y los problemas que atraviesa el país y pidió trabajar para detener el éxodo de argentinos que eligen irse a vivir al exterior. (NA)