El IAPOS pone en marcha este lunes el operativo de vacunación antigripal

“El IAPOS participa en la campaña nacional de vacunación antigripal, que tiene un claro alcance nacional y que en la provincia de Santa Fe estará a cargo del Ministerio de Salud, vacunando a sus afiliados a partir de este lunes”, indicó el director provincial del organismo, Oscar Broggi.

El dispositivo en marcha permitirá articular la provisión de dosis que corre por cuenta de Nación, con la distribución de las mismas a cargo de las provincias y con la habilitación de las obras sociales estatales para aplicarla a sus afiliados. “En este caso, al disponer las dosis a través de la red de farmacias, descomprimimos la línea de vacunatorios del Ministerio de Salud, al mismo tiempo que facilitamos el trámite a nuestros afiliados”, añadió Broggi.

La vacunación ocurrirá en las farmacias de cercanía para afiliados y afiliadas al IAPOS. Ellas serán las encargadas de dispensar, aplicar y registrar las vacunas.

Un tema importante es el de los turnos. Precisamente los turnos podrán solicitarse a través de tres herramientas. A partir de este lunes, afiliados y afiliadas se podrán inscribir a través de la aplicación para celulares Farmacia IAPOS, disponibles tanto para sistemas Android como IOS, o también en la web, en www.farmaciaiapos.com.ar. Quienes no pueden acceder a través de estos medios digitales, podrán acudir a su farmacia de cercanía, en las que habitualmente compran sus medicamentos, donde a través de las herramientas señaladas, le asignarán un turno.

Para vacunarse, se reiteró desde el IAPOS, los afiliados podrán elegir la farmacia de su preferencia, dentro de las habilitadas para esta campaña que corresponden a la Primera y Segunda Circunscripción, del Colegio de Farmacéuticos de la provincia. Cabe destacarse que las farmacias, además de haberse inscripto, asumieron el compromiso no sólo de dispensar, sino de aplicar las vacunas antigripales y validarlas a través de un registro online.



CRECE LA CONCIENCIA

Vale recordarlo, en 2021, y en plena vacunación por el Covid 19, se llegaron a aplicar más de 25 mil dosis de vacuna antigripal, y ahora confían que este número podría aumentar porque creció la conciencia sobre la prevención de enfermedades respiratorias.

Según Broggi, con un padrón que supera las cien mil personas, el año de mayor demanda fue 2020 cuando se dio el del inicio de la pandemia, y se vacunaron unas 35 mil personas que luego disminuyeron a 25 mil, en la campaña 2021. “Ese es el número que estamos estimando o que sea el piso para esta campaña 2022”, aseguró. Y dijo que un año antes de la llegada del virus Covid 19, a comienzos de 2019, sólo se inmunizaron ocho mil personas. “Es muy baja la cantidad de gente que se vacuna, lo hacen mayoritariamente los mayores de 65 años, es algo que no está instalado en la población la posibilidad de vacunarse contra la gripe”, describió,

“Dado que ahora hay propagación de gripe influenza y otros, no asociadas a Covid, creemos que vamos a estar en estos valores, de veinte a treinta mil personas, creo que, en estos dos años, y más allá de la discusión que se suscitó al principio, la gente tomó conciencia de que la vacuna es positiva”, enfatizó.

“Tengan la tranquilidad que siempre habrá turnos disponibles, si en algún momento los dispositivos que estamos poniendo a disposición no estén funcionando, igual tendrán turnos para vacunarse”, recomendó el Director Provincial del IAPOS.

Según el director provincial de IAPOS, Oscar Broggi, la asignación de turnos “estará en relación directa con la disponibilidad de dosis que se vayan recibiendo desde el Ministerio de Salud, pero se prevé que la campaña se extenderá dentro de los próximos dos meses o hasta cuando sea necesario”. Broggi recomendó utilizar la app Farmacia IAPOS o por la web, señalada www.farmaciaiapos.com.ar a fin de agilizar el proceso.

Del inicio de esta campaña de vacunación antigripal, participará un padrón que supera a las 100 mil personas en toda la provincia. Esto es, mayores de 65 años y menores de esa edad, pertenecientes a los grupos de riesgo. Las autoridades del instituto autárquico provincial, señalaron que en esta categoría también están incluidos: personal de salud, embarazadas y puérperas, enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncológicos, oncohematológico y trasplantados, además de obesos mórbidos, diabéticos, insuficiencia renal crónica avanzada. También están contemplados entre los factores de riesgo, retrasos madurativos graves, síndromes genéticos y enfermedades neuromusculares, además de convivientes con pacientes de riesgo. Ante cualquier duda se podrán realizar consultas al respecto en los dispositivos de internet, antes mencionados.

Broggi también explicó que quienes no se encuentran incluidos en el padrón de habilitados para recibir la vacuna y sin embargo, en el último año transitaron alguna enfermedad que los ubica en ese rango, pueden incorporarse a través de un certificado médico. Los afiliados que tengan internación domiciliaria o quienes estén alojados en geriátricos, también serán vacunados con logísticas ad hoc pueden incorporarse al registro. La vacunación de los menores entre 6 y 24 meses, se realizará en los efectores públicos de salud.



INFO

Por consultas comunicarse a través del correo electrónico [email protected] o llamando al 0800 444 4276, durante días hábiles en el horario de 8 a 16.