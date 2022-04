En Rafaela, no abren aún la moratoria para construcciones no declaradas

Desde el mismo momento que se conoció el contenido de la Ley (14.069) que le dio marcol las críticas más fuertes se centraron en la posibilidad de acogerse a la moratoria por construcciones no declaradas con la sola presentación de croquis, obviando las regulaciones vigentes, y salteando la participación de los profesionales.El Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe (SCIT) abrió una moratoria destinada a aquellos contribuyentes que hayan realizado construcciones y aún no las hayan declarado ante este organismo.La moratoria alcanza a los propietarios que tengan construcciones no declaradas, estableciéndose beneficios para quienes se presenten espontáneamente a realizar la declaratoria.La declaración de construcciones no registradas, en el marco de la Moratoria Ley 14.069, no tendrá efectos tributarios para periodos fiscales anteriores al 2020, y por el contrario, la no presentación espontánea en el marco de la presente moratoria, implica que el SCIT continúe con el programa de detección de construcciones, incorporando las mismas de oficio con las incidencias tributarias y penalidades vigentes.Para incorporarse al régimen de la moratoria, el contribuyente deberá presentarse en las oficinas del SCIT o bien en el municipio o comuna donde se encuentre radicado el inmueble.POLÉMICAVale recordar que desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe (Capsf) expresaron públicamente su preocupación al entender que esta determinación del Gobierno provincial fomenta un procedimiento que valida “un accionar ilegítimo”, por lo tanto, solicitaron que no se aplique porque “perjudica el ejercicio profesional”.En ese marco, los arquitectos, los maestros mayores de obra, los técnicos, y las cajas de previsión social de la ingeniería de las circunscripciones 1 y 2, presentaron una nota dirigida al Gobernador, al director de Catastro, y a los presidentes de la Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia.“El problema no es la moratoria, sino los términos en que fue presentada, porque están permitiendo declarar una mejora de cualquier tamaño solo con un croquis, sin la participación de un profesional. Si bien es una ley transitoria, anula todas las leyes de los Colegios donde se regula el ejercicio profesional. Se está pasando por arriba de la ley de comunas y municipios”, había señalado Rubén Palumbo, presidente de la Capsf.“Esto es un despropósito, es fomentar la ilegalidad. Y, además, llega en un momento en el que se están promoviendo proyectos de ordenanzas para crear más controles. Con esta ley, se está abriendo una puerta para que cualquiera pueda presentar cualquier tipo de mejora, sin las condiciones mínimas de control”.Desde ese posicionamiento, el presidente del Colegio de Arquitectos provincial resaltó que “nosotros pedimos eliminar ese tipo de presentaciones a través de croquis. Queremos que se hagan por los canales donde se deben hacer las cosas. Por eso, pedimos que se anule la posibilidad de presentar croquis”.Y profundizó: “Nuestra intención es que las cosas se hagan como se deben hacer. El Colegio viene realizando tareas en el territorio, tratando de ir comuna por comuna, para convencerlos de que los planos pueden ser presentados con lo que se construye. Tratamos de que todo se siga desarrollando formalmente, pero aparece esta ley y nos complica a todos los profesionales”.“El rol del Estado es hacer que las cosas se hagan de manera correcta. Y los colegios estamos para regular el ejercicio profesional. Esto es un desacierto absoluto. Y nos parece muy preocupante que haya sido aprobado en la Legislatura”.EN RAFAELASi todavía nada se conoce sobre la modalidad sobre la modalidad que tendrá la tramitación para acceder a la moratoria, se pudo conocer que desde las áreas municipales involucradas en el tema se está trabajando con el Colegio de Arquitectos de nuestra ciudad para definir una forma de implementarla.Al igual que en el resto de las localidades de la Provincia, en los profesionales de la construcción rafaelinos la forma que los particulares pueden acceder moratoria provocó inquietud la posibilidad de regularizar con un “croquis” y se busca una procedimiento que contemple todos los intereses.Se supo que por el momento no hubo consultas ni personas que se hallan acercado al palacio municipal para acogerse a la moratoria. Sí, se conoce, que el área de Edificaciones Privadas estará a cargo de la gestión.También trascendió que en los próximos días, tal vez en esta misma semana, se podría estar comunicando oficialmente el formato que se le dará al trámite.EL TRÁMITEEn primer lugar se debe solicitar al Servicio de Catastro e Información Territorial, la actualización de construcciones de un inmueble, en el caso de aumento de superficie construida o por refacción interna que implique cambios en la calidad de materiales y/o de sus dimensiones.Para realizarlo se necesitan presentar una “nota de Solicitud de Actualización de Construcciones (por duplicado), fotocopia de impuesto inmobiliario y fotocopia del documento nacional de identidad.Esta documentación deberá acompañarse por una serie de formularios que pueden bajarse desde el link: www.santafe.gob.ar/index.php/tramites/modul1/index?m=descripcion&id=97532; y son los que a continuación se detallan: de Actualización de Construcciones donde conste la totalidad de lo edificado existente, firmada por el propietario, poseedor a título de dueño, apoderado o profesional interviniente, de Características Constructivas según corresponda de acuerdo a la tipología edilicia/destino: A) Viviendas, hoteles, comercios, oficinas, otros, planta baja y hasta 3 pisos, B) y Viviendas, hoteles, comercios, oficinas, otros, planta baja y más de 3 pisos y C) Galpones, Depósitos, Cocheras, Quinchos, otros.CROQUISAsimismo se debe adjuntar: copia del plano de construcción actualizado, con o sin final de obra otorgado por la Municipalidad o Comuna (tener en cuenta que las superficies declaradas deben presentar condiciones de habitabilidad y/o uso aunque no tenga otorgado el final de obra). En caso de no tener plano de construcción, adjuntar un croquis de lo edificado con las medidas de cada bloque constructivo en uso de la propiedad, ubicado dentro del lote con medidas; fotografías del inmueble (frente, techos, contrafrente, patios internos, cocina, baño, habitaciones, quincho, piscina y demás dependencias) adheridas en hojas, identificando cada fotografía con el sector de la propiedad a la que corresponde. De corresponder lo solicitado, a un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal, deberá ser firmado por el administrador del edificio adjuntando el poder o por todos los propietarios correspondiendo reponer en concepto de tasa retributiva de servicios por cada unidad.A su vez, se informa que el trámite será GRATUITO durante el período establecido para la presentación de la Moratoria