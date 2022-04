Boca venció a Central Córdoba

Boca la pasó mal en su visita a Central Córdoba pero logró vencerlo por 2 a 1 en un atractivo encuentro disputado anoche, en Santiago del Estero, y quedó a un paso de la clasificación a la siguiente fase de la Copa de la Liga Profesional en un encuentro válido por la duodécima fecha.

El delantero Eduardo Salvio con un doblete a los dos minutos de la primera etapa y a los 37 del complemento, le dio el triunfo al "Xeneize", mientras que Renzo López, a los 45 del primer tiempo, de penal, había anotado la igualdad transitoria.

El arquero de Boca, Javier García, le había contenido otro penal al mismo López a los 21 minutos de la primera etapa, luego que fuera sancionado por medio del VAR. .

Boca tuvo un comienzo arrollador, ya que antes del minuto dio un claro aviso con Salvio y un minuto más tarde, el ex Benfica abrió el marcador tras el exquisito centro de Óscar Romero quien junto a Sebastián Villa aprovecharon una pifia de la defensa local sobre la banda izquierda del ataque.



OTROS PARTIDOS. Rosario Central 3 (1m Ruben, 71m Velázquez y 73m Montoya) vs Independiente 0, Barracas Central 1 (42m Mouche) vs Vélez 1 (77m Janson, de penal). HOY: 21.30hs Godoy Cruz vs Lanús.



PRINCIPALES POSICIONES: Estudiantes 25, puntos; Boca 21; Aldosivi 20; Tigre 19; Colón 16; Barracas Central 16.