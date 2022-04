Con muy fuertes críticas al gobierno se realizó un "tractorazo" a Plaza de Mayo

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Productores agropecuarios realizaron ayer un "tractorazo" a la Plaza de Mayo para rechazar las políticas del Gobierno nacional sobre el campo, donde pidieron al Ejecutivo que se anime a "pensar un país con menos impuestos".

La movilización, que contó el apoyo de más de doscientas entidades rurales del interior del país pero no fue acompañada formalmente por la Mesa de Enlace, sirvió como otro fuerte mensaje del sector agropecuario para reiterar su rechazo a las medidas económicas que el Gobierno aplica al sector.

Los ruralistas incluyeron entre sus reclamos la fuerte presión tributaria, el pedido de eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público y advirtieron sobre la escasez de gasoil durante la cosecha.

"Esta es nuestra protesta y esta es nuestra propuesta: anímense a pensar un país con menos impuestos. Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa", advirtieron los productores en una proclama que fue leída en la mítica plaza que se encuentra a metros de la Casa Rosada al finalizar el "tractorazo".

Luego de una movilizaciones de varias horas, que incluyó el arribo de ruralistas con tractores, puntualizaron: "No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima".

La medida del sector agroindustrial contó con el apoyo explícito de una cantidad de dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri, quienes en algunos casos decidieron hacerlo presencialmente.

Dentro del grupo de políticos que formaron parte del "tractorazo" se vieron al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del PRO, Patricia Bullrich; los diputados nacionales Graciela Ocaña y Diego Santilli, entre otros.

En ese marco, Mauricio Macri utilizó su cuenta de la red social Twitter para apoyar el reclamo y acusó al gobierno de Alberto Fernández de querer "pisar al campo otra vez".

"El gobierno kirchnerista volvió con más de lo mismo, queriendo pisar al campo otra vez, pero fue el campo el que se hizo escuchar pacífica y respetuosamente. Felicitaciones. El gran motor del país va a ser fundamental para que retomemos el rumbo correcto en 2023", publicó Macri.

Por su parte, desde el Ejecutivo nacional consideraron que se trató de una movilización con "motivaciones políticas", y criticaron a Juntos por el Cambio por "defender unívocamente a un puñado de empresas que se benefició de manera inesperada con la guerra en Ucrania".

"Lamentamos que dirigentes de Juntos por el Cambio que se proclaman republicanos hayan encabezado una manifestación cuyo documento final caracteriza al gobierno legítimamente elegido por el pueblo como vándalos y usurpadores y a los gobernadores como indigna alianza de vasallaje feudal", publicó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su cuenta de Twitter.

La protesta se inició en medio de fuertes cruces entre el campo y el Gobierno, dado que en un primer momento el ministro Aníbal Fernández, amenazó con impedir el ingreso de tractores al territorio porteño, aunque luego dio marcha atrás.



ALGUNAS VOCES

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó al "tractorazo" y cuestionó a la Casa Rosada por "aumentar impuestos y promover el enfrentamiento" con el campo.

"Vengo a apoyar, a acompañar al campo que es uno de los motores productivos de la Argentina", destacó el mandatario de la Ciudad, quien destacó la "energía positiva" de los productores agropecuarios.

El referente del PRO rechazó los cuestionamientos del Gobierno nacional a la protesta y consideró que "parece que enfrenta a trabajadores con trabajadores. Ante la expectativa o el anuncio de querer aumentar impuestos, ¿cómo no se van a manifestar y cómo no los vamos a apoyar?", añadió.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, respaldó el "tractorazo" de los productores agropecuarios y se quejó por el "agobio impositivo" que sufre el campo.

"Yo apoyo la marcha, es un país que ha generado tantos impuestos que está en una situación más que límite. Cada vez hay más gastos y menos contribuyentes que generan una situación de emisión y de inflación que toca todos los días el bolsillo de los argentinos", planteó la referente opositora.

En declaraciones radiales, la ex ministra de Seguridad afirmó que "hay una política de destrucción del poder adquisitivo, es sacar un pedazo del dinero, una retención anticipada que el Estado cobra y no le importa si al productor le va bien o mal".

La diputada nacional Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio, se sumó al "tractorazo" que realizaron productores agropecuarios en la Plaza de Mayo y afirmó que la oposición tiene el rol de ser "un dique de contención para que el kirchnerismo no siga sacándole plata al campo".

Al participar de la marcha, la dirigente advirtió que "la gente quiere que la dejen trabajar, que le saquen el peso del Estado, que le bajen los impuestos y que el costo del ajuste lo haga la política".

"Lo que tenemos que hacer es generar la mayoría necesaria con todos los sectores que hoy están acá para poder llevar adelante las propuestas que tenemos. Hay que bajar los impuestos en la Argentina", subrayó.

En ese marco, la diputada cuestionó: "La solución del Gobierno son las recetas viejas que no han solucionado los problemas argentinos, sino que nos han hundido más".

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que el "tractorazo" es una marcha de "política productiva, de libertad", pero aclaró que "ningún partido es dueño" de la movilización.

"Ésto es una manifestación a favor de la libertad, del trabajo, de una Argentina que no aguanta más impuestos, es pacífica, se organizó y respeta el derecho a circular", sostuvo el funcionario de la Ciudad.

El referente del PRO destacó que "el campo tiene mucho que ver con la identidad del país" y al ser consultado sobre los dichos de dirigentes oficialistas que afirman que se trata de una movilización política, señaló que "la marcha está politizada porque el campo es una política pública, pero no es partidaria".