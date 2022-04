Acusación contra dirigentes de JxC

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Luego del "tractorazo" de productores agropecuarios a la Plaza de Mayo, el Gobierno nacional afirmó que se trató de una movilización política y acusó a los dirigentes de Juntos por el Cambio de afectar la "convivencia democrática".

"Lamentamos que dirigentes de Juntos por el Cambio que se proclaman republicanos hayan encabezado una manifestación cuyo documento final caracteriza al gobierno legítimamente elegido por el pueblo como vándalos y usurpadores y a los gobernadores como indigna alianza de vasallaje feudal", comenzó el posteo que realizó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

En ese marco, la funcionaria nacional cuestionó a los dirigentes de la oposición que formaron parte de la movilización: "Esta postura del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Horacio Rodríguez Larreta) y otros dirigentes del PRO no contribuye a la convivencia democrática".

"La movilización organizada alrededor de una caravana de tractores protestó contra un proyecto de ley que aún no conocen y que no los involucra ya que no hay productores que hayan facturado más de mil millones de pesos el último año", argumentó la portavoz.

Y disparó: "Esto demuestra claramente las motivaciones políticas y la decisión de Juntos por el Cambio de defender unívocamente a un puñado de empresas que se benefició de manera inesperada con la guerra en Ucrania".