"El bono se pagará con mayor emisión"

Carlos Melconian consideró "una vergüenza" el proyecto anunciado por el Gobierno y pergeñado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, de aplicar un impuesto a la "renta inesperada" y afirmó que el bono extraordinario anunciado para jubilados que cobran hasta dos veces la mínima, monotributistas de categorías inferiores y trabajadores informales, a un costo fiscal que los economistas estiman en unos $ 240.000 millones "se pagará finalmente con emisión de moneda por parte del Banco Central".

Melconian, preside el Ieral, un centro de estudios económicos vinculado a la Fundación Mediterránea, desde donde está abocado a elaborar una propuesta o plan económico para el próximo gobierno, cualquiera sea.

En diálogo con el programa "La previa", por radio Mitre, consideró que la Argentina está atravesando "un fin de ciclo de muchas cosas".

"Donde vos pones el dedo, hay un fin de ciclo y la gente lo está manifestando", dijo, pero fue cuidadoso en cuanto a las promesas que puedan hacer quienes aspiren a conducir el próximo gobierno.

"Es muy importante no hacer demagogia. Estoy pensando en un cambio de régimen con mucha autoridad moral, no vender espejitos de colores", agregó.

Y resumió ese desafío en una frase: "conducir racionalmente y generar una oferta racional de un cambio drástico para que no pase como a la peruana o a la chilena, donde hay elecciones alocadas por cansancio".

"Para que un gobierno tenga éxito se deben dar los resultados y deben sostenerse en el tiempo", señaló el economista.

En cuanto al impuesto a la renta inesperada que anunció el gobierno pero aún no fue enviado al Congreso, el economista dijo simplemente que el anuncio "da vergüenza".

Además, al referirse al umbral de ganancias ($ 1.000 millones) a partir del que se aplicará, observó: "cinco millones de dólares no es nada, en el mundo no es nada; los dirigentes de Argentina están en otro canal".

Melconian reiteró su rechazo a las propuestas de dolarización de la economía. "Lo que hay que saber es si querés moneda local o no, el resto es irrelevante... cambiarle el nombre o agregarle ceros. Argentina tiene que ir a un escenario de libertad de elegir con la moneda que sea. Yo afirmo que dolarizar es una locura, porque tenés que tener con qué".

De hecho, dos recientes informes del Ieral, que ahora encabeza Melconian, advirtieron sobre "la falta de condiciones de la Argentina para emprender un proyecto oficial de dolarización".

Melconian describió crudamente no solo el actual predicamento sino incluso la concepción del actual gobierno argentino: "Hasta la fórmula presidencial nació mal, estamos recorriendo el camino que ya sabíamos".

Finalmente dijo que no proyecta un escenario de hiperinflación. "Los sucesos de hiperinflación tienen años de inflación de tres dígitos y corridas bancarias, no estoy en condiciones de pronosticar una hiperinflación en Argentina”, cerró.