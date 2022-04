Paritarias más complejas

Entre tantos desbarajustes que ocasiona la inflación sostenida y que se mantiene inmune a los esfuerzos, tibios por cierto, del Gobierno para desacelerar el alza de los precios, se encuentra la licuación del poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Este panorama abre tensiones al extremo e impacta de lleno en las negociaciones paritarias, la herramienta que permite a cámaras empresarias y sindicatos ponerse de acuerdo en torno a los índices de actualización salarial. El mayor ritmo inflacionario obliga a empresarios y gremialistas a discutir cada vez más seguido como hacen para que los empleados puedan cobrar un sueldo digno.Con el dato del Índice de Precios al Consumidor de marzo pasado, cercano al 7 por ciento pero que en el rubro de alimentos superó el 7 por ciento en todo el país, no hay relato posible que pueda edulcorar la crisis y su profundidad, imposible de disimular con la recuperación de la actividad industrial y de la generación de empleo en los sectores productivos más dinámicos que, de todos modos, tampoco alcanza para hacer frente a los adversarios de fuste: desocupación, trabajo informal y pobreza.Hay que decirlo: hasta el momento ninguno de los planes que se pusieron en marcha a nivel oficial, como Precios Cuidados, Precios Máximos y Cortes Cuidados entre otros, lograron poner un freno a la suba de los alimentos, que en la Región Pampeana registran en el primer trimestre del año un alza del 20,9%.En Santa Fe, los docentes y los estatales acordaron un incremento del 46 por ciento con cláusula de actualización conforme avancen los precios. El porcentaje parece viejo y los gremios pretenden adelantar los tramos porque el 22 por ciento incorporado en el sueldo de marzo apenas da para emparejar las subas de los alimentos en la Provincia. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cerró el jueves con tres cámaras empresariales una paritaria anual que va de del primero de abril 2022 al 31 de marzo 2023, con un ajuste del 59,5%, que elevará el salario básico de convenio de $90.000 a $139.000. Además de incluir una cláusula de revisión específica, lo curioso es que comprende siete aumentos en un año, es decir algo así como una cláusula gatillo mensual, lo que pone de relieve las expectativas existentes sobre la inflación entre los actores económicos y los representantes de los trabajadores.Los principales referentes del sindicalismo se reunieron en forma prolongada durante la semana para analizar los escenarios y qué margen de acción existe para defender el salario ante la presión inflacionaria de la economía nacional. No todos los sindicatos disponen del mismo poder de fuego para negociar aumentos. En la CGT nacional, hubo unanimidad de criterio a la hora de respaldar paritarias libres, sin techos para recomponer los salarios y que el gobierno ha lanzado desde el 1 de abril pasado. Ya no hay pisos ni topes. Por caso, el sindicato de los Petroleros pidió una recomposición salarial de 70%.También la semana pasada, el INDEC informó que una familia tipo, dos adultos y dos menores, necesitaron 89.690 $ para adquirir adquirir una canasta básica y no caer en la pobreza. El gobierno respondió con el anuncio de un bono para jubilados y monotributistas a pagar en mayo y junio con fondos de un impuesto a las ganancias inesperadas y extraordinarias que aún no creó ni tiene certezas de que pueda hacerlo. Los sindicalistas, en su mayoría atravesados por el peronismo, se esfuerzan por mantener las formas ante un gobierno también peronista aún a riesgo de resignar representatividad ante las bases de afiliados.En los últimos se cristalizaron medidas de fuerza de los marítimos en tanto que los bancarios ya agendaron un paro para el próximo jueves. La crisis económica, entonces, aumenta la conflictividad social. Y en el medio se producen protestas como la de este sábado, masiva, del campo y otros sectores urbanos críticos de un Gobierno nacional sin ideas. Nada para festejar.