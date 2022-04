La CC ARI Santa Fe se sumó al reclamo de los productores

Este sábado, productores autoconvocados y ruralistas de distintas localidades se movilizaron en tractores, vehículos particulares y a pie hacia la Plaza de Mayo en forma de protesta por la alta presión impositiva, la ausencia de políticas agropecuarias, la necesidad de reglas claras, el excesivo gasto público, el atropello a las instituciones y a la justicia y el constante desincentivo a los que invierten, arriesgan y generan puestos de trabajo, entre otros motivos. A la marcha también se sumaron vecinos que se identificaron con la consigna de los productores.

La convocatoria se realizó a través de las redes sociales con la etiqueta #23A por parte de agrupaciones denominadas autoconvocados del agro, quienes bregaron por la consigna “En defensa de la República y la Justicia independiente".

“El #23A no fue sólo una marcha del campo, fue una marcha de argentinos que queremos un país donde podamos vivir en paz, producir, trabajar, salir adelante y estudiar. Donde el mérito sea ejemplo y entusiasmo, se respeten las instituciones, impere la Ley y nuestra Constitución. Hoy tenemos la oportunidad de proveer alimentos al mundo. Desarrollar la agroindustria y el valor agregado en origen. Por todo esto marchamos, acompañamos y apoyamos esta convocatoria, porque somos más los que queremos ver renacer esa Argentina. El campo es Argentina, es nuestra cultura, es nuestra esencia y lo que mejor sabemos hacer.”, destacó la presidente de la CC Ari en Santa Fe y ex diputada nacional, Lucila Lehmann.

“Para que nuestros hijos se queden, para que volvamos a ser potencia, para que tengamos un futuro, siempre vamos a estar del lado de los que trabajan para sacar el país adelante. Tenemos un Estado parasitario voraz que no tiene límites a la hora de confiscar recursos, para solo seguir hundiéndonos en la pobreza. La salida es produciendo, exportando al mundo, como han hecho todos los países desarrollados. Desde nuestra banca en la Legislatura, vamos a seguir presentando iniciativas en pos de reducir la carga impositiva y aumentar la competitividad de los sectores productivos.”, expresó el diputado por la provincia de Santa Fe, Sebastián Julierac Pinasco.

En la movilización estuvieron presentes también autoridades del partido nacional, la diputada nacional por la Coalición Cívica, Mónica Frade, el concejal de La Matanza, Héctor “Toty” Flores y el diputado de la provincia de Buenos Aires, Luciano Bugallo.