Castellano firmó la Ordenanza para la cesión del Predio de la Flor a la Provincia

El intendente Luis Castellano firmó la Ordenanza mediante la cual la Municipalidad de Rafaela cede al Gobierno de la provincia de Santa Fe “Predio de la flor”, ubicado en la intersección de Ruta 34, Bécquer, y bulevar Roca, para “la construcción y emplazamiento del edificio Concejo Municipal, dependencias y tribunales del Poder Judicial y dependencias de los Poderes Ejecutivos y Provincial y Municipal”.

El 7 de marzo de este año, se rubricó en el Salón Verde municipal un Acta Compromiso entre el gobernador Omar Perotti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, y el mandatario rafaelino para avanzar en esta medida que luego debió ser ratificada por el Concejo.

“Es una convocatoria que nos hace conjugar varios intereses comunes, de distintos poderes del Estado. Siempre hemos tenido la intención de pensar algo en ese predio, en ese terreno municipal que está en una de las mejores esquinas de nuestra ciudad y que se verá mucho mejor cuando dejen de pasar esos camiones que desviarán por la Variante Rafaela”, explicó oportunamente Luis Castellano.

Posteriormente, el “Concejo Municipal tuvo participación formal en el acto y expresó su plena conformidad para con lo acordado, a través de su presidente, Germán Bottero”, hecho que permite contar con la mencionada Ordenanza.

"Es un proyecto importante. El Concejo Municipal viene funcionando históricamente en el sexto piso del edificio municipal. Tenemos un lugar que nos está quedando chico y que, quizás, no termina de diferenciarse del Municipio ante la gente", remarcó el presidente del Concejo el día de la firma del Acta Compromiso. Asimismo agradeció al Gobernador por la idea que ha planteado y destacó que "desde el Concejo acompañaremos la iniciativa”.

"Para nosotros, como gobierno provincial, poder contar con esta infraestructura nos facilita enormemente la inversión, porque partimos de un terreno muy bien ubicado y que nos satisface a todos. Por eso el compromiso que estamos asumiendo es el de los recursos para la construcción del poder judicial, del Concejo Municipal y de infraestructura donde la provincia también pueda optimizar dependencias y oficinas que hoy tiene en múltiples ubicaciones en Rafaela", explicó el gobernador Omar Perotti en la firma del Acta Compromiso para la cesión del "Predio de la Flor".

Las amplias instalaciones de bulevar Roca y Ruta 34, en el que alguna vez se llevó a cabo una réplica de la Fiesta de la Flor que identifica al municipio bonaerense de Escobar, desde hace años se destinan para que los inspectores de tránsito tomen las pruebas prácticas a los ciudadanos que tramitan la licencia de conducir de distintos vehículos. Se trata de un espacio libre de construcciones en el que apenas hay una oficina para las instancias administrativas.

El debate sobre el destino de ese valioso terreno se renovaba de tanto en tanto en la agenda pública de la ciudad. Incluso en 2017, el Municipio presentó ante la Nación cuatro terrenos para la elaboración de desarrollos urbanísticos. Entre ellos, se destacaba el Predio de la Flor, aunque la iniciativa no prosperó.

Ahora finalmente se resolvió el destino y se transformará quizás en la "Manzana de la Democracia" como bautizó informalmente el intendente Castellano al complejo edilicio que se construirá, aunque aún no hay plazos para el desarrollo del proyecto y la ejecución del mismo.