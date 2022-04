Rafaela se suma a la Semana de Vacunación en las Américas 2022

El Ministerio de Salud de la Nación adhirió a la Semana de Vacunación en las Américas 2022, que se desarrollará desde el 23 al 30 de abril en todo el país. El objetivo de esta campaña es reimpulsar y fortalecer las distintas estrategias de vacunación a fin de regular las coberturas de las vacunas del calendario nacional, y establecer la vacunación en ámbitos diferentes.

Al respecto, la Secretaría de Educación de la Municipalidad y el Consejo Universitario de Rafaela (CUR) decidieron llevarla adelante en todas las casas de altos estudios de la ciudad, focalizando la vacunación en mayores de 18 años.

De ese modo, los equipos de la Subsecretaría de Salud y del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, a partir del lunes 25 de este mes, recorrerán las instituciones educativas de nivel terciario y universitario emplazadas en Rafaela para que los y las estudiantes, personal docente, no docente, directivos y auxiliares, puedan contar con las dosis faltantes.

Se recuerda que la vacunación en esta etapa de la vida es crucial para recibir refuerzos de vacunas ya aplicadas, brindar protección contra otras enfermedades, así como completar esquemas.

Entre las vacunas que se aplicarán se encuentran la Doble Bacteriana, Doble o Triple Viral, Hepatitis B, Antigripal (para personas de riesgo) y Covid-19.



“¿ESTÁS PROTEGIDO? PONTE

TODAS TUS VACUNAS"

Del 23 al 30 de abril de 2022, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), junto con los países y territorios de la Región de las Américas y sus socios, celebrarán la 20.ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y la 11.ª Semana Mundial de Inmunización con el llamado a la acción “¿Estás protegido? Ponte todas tus vacunas".

La historia de SVA se remonta a la propuesta que los Ministros de Salud de la Sub Región Andina presentaron en el 2002, a raíz del último brote de sarampión endémico que ocurrió en el continente. En esa propuesta pedían que se realizara una campaña sincronizada de vacunación con todos los países andinos, para llegar a las poblaciones más vulnerables, poner un fin del brote, y prevenir brotes futuros. Hoy en día, la Región de las Américas está enfrentando nuevos brotes de sarampión, después de haber sido declarada libre de esta enfermedad en 2016.

Como parte de la SVA cada año, más de 40 países y territorios en las Américas se juntan para crear conciencia sobre la importancia de la inmunización y para vacunar a sus poblaciones, haciendo un esfuerzo especial para alcanzar a las personas que no tienen acceso regular a servicios de salud.

La SVA ha sido un conductor clave de inmunización en las Américas, llevando a que más de 1.000 millones de personas sean vacunadas contra un rango de enfermedades desde el 2002.