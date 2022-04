Radio Rivadavia celebra sus 94 años

El día de hoy, Radio Rivadavia festeja un nuevo aniversario con una programación especial que estará a la altura de sus 94 años. Durante todo el día, las voces más distintivas de la radiofonía argentina, que hicieron historia en AM 630 volverán a la emisora para compartir sus recuerdos con los oyentes.

Desde su creación, se convirtió la casa de las figuras más destacadas del mundo de la comunicación y una escuela para grandes profesionales que han marcado un ante y un después en el rubro. Y camino al centenario, la radie renueva su compromiso de seguir informando a millones de personas a través de los periodistas más respetados, con un compromiso inquebrantable.



Rivadavia, una radio con historia

Fue creada el 24 de abril de 1928 por la casa Muebles Díaz, con el objetivo de publicitar sus productos, bajo el nombre "Radio Muebles Díaz". En aquel momento, el estudio funcionaba en el piso superior de la mueblería, ubicada en la calle Sarmiento al 1117, a metros del Obelisco. Y al año siguiente, fue comprada por Antonio Devoto y Benjamín Gade, quienes la bautizaron como "Radio Estación Rivadavia".

Eran épocas en las que el mundo se paralizaba por lo que pasaba en la radio y todavía no existía una programación de 24 horas, como ocurre en la actualidad. Rivadavia funcionaba en vivo de 6 a 13 y la mitad del tiempo, pasaba la música popular de la época, presentada por Néstor Ortíz Oderigo, Fiorentino Mencia Lucero y Claudio Fabré.

El nuevo directorio estaba dispuesto a cambiar la manera de hacer radio y terminó dándole forma a lo que años más tarde se convertiría en el hito más grande de la radiofonía Argentina. Desde el petit hotel ubicado en Arenales 2467, el 24 de abril de 1959 por primera vez comenzaron a emitir una programación propia ininterrumpida durante las 24 horas. Y para ilustrar semejante acontecimiento, se crea el primer logotipo de la radio, con un gallo representando el día una lechuza, la noche. "La radio que no se detiene, nunca", fue el slogan.

La información en Rivadavia era permanente. Contaba con "El rotativo del aire", con Daniel Alfonso Luro, como jefe de locutores y Casimiro Morras, como jefe periodístico. Los cronistas estaban siempre preparados para salir a cubrir las noticias del día y además, participaban corresponsables del interior del país y del exterior.

Rivadavia se convirtió en la casa de las figuras más importantes de la radiofonía nacional. Tras la muerte de Edmundo Campagnale en 1958, José María Muñoz tomó el mando de La oral deportiva y durante 35 años estuvo al frente del programa en el que se hablaba de todas las disciplinas, y armó un equipo imbatible con sus relatos, los comentarios de Enzo Ardigó y la locución comercial de Cacho Fontana. También pasaron grandes profesionales como Horacio García Blanco, Néstor Ibarra, Juan Carlos Morales, Enrique Macaya Márquez, Marcelo Tinelli, Roberto Ayala, Juan José Lujambio, Juan José Moro, Walter Nelson y Mauro Viale.

Enrique Llamas de Madariaga llegó a la emisora en los 80 con Periodismo con todo, programa en el que implementó la lectura de diarios, los móviles acreditados y una manera de ir en busca de la noticia que sentó precedente en el medio. También formó parte de Sexta Edición, el ciclo periodístico que conducía Fontana en las tardes de Rivadavia y que condujo cuando Cacho decidió retirarse.

En los años 2000, las grandes figuras fueron Mauro Viale, Nancy Pazos, Chiche Gelblung, Oscar González Oro, Alejandro Fantino y Paulino Rodrigues, entre tantos nombre que enaltecen la historia de la radio. Y en más de nueve décadas de trabajo incesante, la emisora demuestra que mantiene su compromiso de informar, entretener y acompañar al público cada día de su vida con figuras de primer nivel.

Este nueva aniversario encuentra a Rivadavia en un nuevo hogar. En febrero de 2022 dejó los estudios históricos ubicados sobre la calle Arenales para desembarcar en el barrio de Colegiales. De la mano del grupo Alpha Medios, AM 630 sigue creciendo en un espacio en el que cuenta con tecnología de punta y un capital humano y profesional que los distingue, como Baby Etchecopar, Nelson Castro, Jonatan Viale, Luisa Delfino, Rolando Hanglin, Fernando Carnota, Luis Majul, Carolina Amoroso y Débora Plager, y grandes incorporaciones como Pablo Rossi y Cristina Pérez. NA