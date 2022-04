Destino San Javier presentará su nuevo disco “Amanece” en Rafaela

FIORELLA MARTINA



Desde hace varios años, Destino San Javier sorprende al público. Sus canciones, su pisada arriba del escenario, su equilibrio en la propuesta entre lo tradicional y lo moderno consolidándose en el folclore romántico, permiten una conexión única. Era de esperarse que, luego de su conformación como grupo musical, llegaran los éxitos de la mano de su gran trabajo artístico; su primer álbum, que lleva el mismo nombre que la banda, recopila algunas de las canciones más icónicas del Trío San Javier. El segundo álbum, “Instinto” les dio la posibilidad de figurar entre los participantes del Festival de Viña del Mar, donde se llevaron dos Gaviotas de Plata al ganar la categoría folclórica como Mejor intérprete y Mejor canción por el tema "Justo Ahora".

Este tercer disco, “Amanece”, generó gran expectativa antes de salir a la luz. Ahora que ya se encuentra en todas las plataformas, los fanáticos cantan apasionadamente los temas y esperan escucharlos en vivo. Es que Franco Favini, Bruno y Paolo Ragone supieron llevar el legado de sus padres mucho más allá. Hicieron brillar aún más los éxitos heredados y reunirse en búsqueda de encontrar su propia voz.

En este sentido, LA OPINIÓN tuvo la oportunidad de dialogar con Franco Favini, quien nos reveló la esencia de este nuevo disco: «"Amanece" es un disco muy particular porque se forjó en pandemia. Más allá de que no está dedicado a ese momento especial, tiene que ver con una sensibilidad distinta. Cada canción está pensada para abrir lugares diferentes del corazón. No solo se le canta al amor o a la familia como veníamos haciendo, sino que hay canciones muy esperanzadoras como "No te rindas" y un montón de otros mensajes que tienen que ver con el positivismo, con el momento que estábamos pasando. Hoy, y un poco a la distancia, creemos que es sin dudas uno de los mejores discos que logramos hasta el momento».

En él pueden encontrarse colaboraciones con Angela Leiva, Los Tekis y Axel; cantantes de gran trayectoria y consolidados por el paso del tiempo, compartieron su magia con la banda. «Los invitados son el motivo por los cuales uno encara determinado género musical. Teníamos ganas de hacer una canción norteña, dedicada al carnaval, y no podíamos no contar con Los Tekis, nuestros amigos. Siempre quisimos hacer algo juntos. Tuvimos el tiempo y la posibilidad, viajamos a Jujuy a grabar el videoclip y salió un estilo muy Tekis, combinado con nuestras voces. De la misma forma sucedió con Angela Leiva; no nos hubiéramos animado a una bachata sino hubiera sido junto a ella. Junto con Axel hicimos "Miénteme", una balada muy romántica con un video que se estrenó recientemente. Cada uno puso lo mejor, su espíritu, su talento, de una forma muy generosa para que queden canciones distintas. Aportan al disco de una manera muy fuerte », expresa Franco. Cabe destacar que las canciones cuentan con sus videoclips y en varios se destacan actores como Soledad Silveyra y Osvaldo Laport.

Así mismo, para cualquier músico es imprescindible el escenario, el contacto con el público, con los aplausos y la sintonía. Franco afirma que «el escenario es el alimento espiritual de los shows. El hecho de que la gente pueda vernos y nosotros también verlos a la cara y sentir sus emociones, no tiene precio. No habría forma de expresar nuestro arte. La pandemia afectó mucho, fue difícil y triste no poder conectar. Ahora que eso pasó, nos emociona porque podemos experimentar cosas distintas. Cantar en el Teatro Colón fue uno de nuestros grandes hitos, así como tuvimos la posibilidad de recibir el premio Gardel, de cantar en el Viña del Mar y de ganar ambas gaviotas, creo que marca también el destino y de alguna forma nos dice que hay cosas que estamos haciendo bien».

Su carrera como artistas les permite conocer varias provincias y ciudades del país. El 29 de abril es el turno de Rafaela, y Franco se muestra muy emocionado con esta presencia: «Tengo un apego muy especial de hace mucho tiempo con Rafaela. Tengo muchos amigos en la ciudad y estoy muy ansioso porque me siento, de alguna forma, local. Tuve la oportunidad de vivir lo que es la música, el arte y el movimiento cultural allí. Siento que vamos a tocar en casa, más allá de los nervios de que sea la primera vez como Destino San Javier. Va a ser un momento único».

Se recuerda que las entradas para este show se encuentran en Faber Libros (Saavedra 54) u online en www.plateavip.com.ar

Destino San Javier promete deslumbrar al público rafaelino con sus canciones, su conexión y su amor por la música. Desde ya, los esperamos con los brazos abiertos.