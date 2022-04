Evolución de la inflación entre 2018 y 2022

El fenómeno inflacionario ha sido un problema que caracteriza a la economía argentina desde hace muchas décadas. Más aún, durante los últimos años, el país evidencia un claro período de estancamiento en la actividad económica con una dinámica incesante de alza sostenida de precios.

“Desde 2012 a la actualidad, la inflación acumulada alcanza más del 2.000% en Argentina, mientras que el Producto Bruto Interno se mantiene relativamente en el mismo nivel, situación que se agravó con la última recesión nacional y posterior crisis por la pandemia COVID-19”, dice el informe especial elaborado por el Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El promedio de inflación anual de los últimos tres años -período 2019-2021- se encuentra en torno al 47,1%. Particularmente, en 2021, ésta alcanzó un valor de 50,9%. En 2022 la inflación no muestra señales de ceder, de hecho, el acumulado entre enero y marzo con respecto a diciembre de 2021 alcanzó 16,0%.

En la introducción del informo, el CES señala que “en este contexto, a los problemas internos de larga data que alimentan este fenómeno, se le suma un contexto internacional en el cual se observa un aumento en los precios internacionales de commodities y otros factores que elevan los ratios de inflación a nivel mundial.

“En efecto, Estados Unidos midió una variación interanual del índice de precios al consumidor del 8,5% en marzo, la más alta en 40 años; mientras que en Gran Bretaña la ratio fue de 7,0% y en Alemania, de 7,3%, niveles que no ocurrían desde finales de los ‘80s”.

En el informe del CES aborda, a nivel local, la problemática descripta de manera pormenorizada del Índice de Precios a Nivel General y de sus componentes, tomando como período de referencia: enero de 2018 a marzo de 2022.

Asimismo, expone que, a lo largo de los años, la Argentina no ha podido encontrar una solución a su proceso inflacionario, que se ha agudizado. La falta de soluciones se observa en los niveles de pobreza presentes en el país como así también, en las dificultades que muestra la economía para lograr una senda de crecimiento sostenible.



SÍNTESIS

• En Argentina, el promedio de inflación anual de los últimos tres años -período 2019-2021- se encuentra en torno al 47,1%. En 2021 la misma alcanzó un valor de 50,9%, y en 2022 la inflación no muestra señales de ceder ya que el acumulado entre enero y marzo alcanzó 16,0%.

• En 2018 y 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, el IPC de bienes regulados supera al IPC Núcleo. Ello está en línea con una importante política de reacomodamiento de precios de los servicios públicos, llevada a cabo por el gobierno nacional.

• En la primera mitad del 2020, ya con la presidencia de Alberto Fernández, se observa un estancamiento en el aumento del IPC Regulados, en coincidencia con el congelamiento propuesto en las tarifas de servicios públicos, surgida como una de las medidas para paliar la crisis generada a partir de la pandemia Covid-19. Sin embargo, este congelamiento no resultó como ancla inflacionaria hacia el resto de los sectores de la economía.

• Entre enero y marzo de 2022, la variación acumulada de “Alimentos y bebidas no alcohólicas” fue de 20,9% superando ampliamente la variación acumulada del nivel general (16,0%). Este componente se ve particularmente afectado por el contexto mundial, donde se observa un aumento en el precio de los alimentos desde el año pasado, lo cual se agravó a partir del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, en una región de suma importancia para la producción y comercio mundial de commodities agrícolas y energéticos.

• Los precios del componente “Transporte” en 2021 se incrementaron un 57,6% (6,7 p.p. por encima del nivel general). Asimismo, los ítems “Equipamiento y mantenimiento del hogar” y “Salud” se ubicaron por encima del índice general en tres de los últimos cuatro años.

• El incremento mensual promedio del valor de la Canasta Básica Alimentaria durante 2021 fue de 3,2%, mientras que en el mes de febrero de 2022 la misma presenta un importante incremento del 9,0%.

• Las expectativas de inflación para los próximos doce meses alcanzaron una mediana nacional del 55,4%, según el Banco Central, el nivel más elevado desde que se realiza el Relevamiento de Expectativas de Mercado. De esta manera, se combina un contexto de creciente inflación con expectativas también en alza.