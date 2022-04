Atlético femenino igualó con Talleres

El encuentro era una verdadera prueba para las chicas celestes y el resultado terminó siendo, altamente positivo. Por la tercera fecha de la Primera C de Fútbol Femenino, certamen que es organizado por AFA, Atlético de Rafaela visitó a Talleres de Córdoba en la mañana del sábado. El resultado final fue 1 a 1.El encuentro se disputó en la cancha del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli cordobés y las cremosas comenzaron arriba en el marcador gracias al gol de Claribel Medina. Las 'Matadoras' alcanzaron la paridad en el complemento, a los 33 minutos, por intermedio de Evangelina Franco.Talleres y Atlético venían de dos victorias seguidas. Las chicas dirigidas por Juan Wabeke golearon la fecha pasada 6 a 1 a Country Canning en condición de local, y en el debut (como visitante) había sido 4-1 ante Tigre.De esta manera, las chicas cremosas y de la T lideran la tabla de posiciones de la zona C del “Campeonato de Primera División C de Fútbol Femenino 2022″, con siete unidades.Del Torneo participaran 27 equipos, divididos en tres zonas de 9 equipos cada una. Las Cremosas integra la zona C junto a: Talleres, Country Canning, Arsenal, Tigre, Sportivo Barracas, Midland, Villas Unidas y Quilmes.En la próxima fecha Atlético estará recibiendo en Rafaela a Quilmes, y luego irá ante Villas Unidas.