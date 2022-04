Liga: todo el fútbol del domingo

La

Liga Rafaelina de Fútbol

vivirá un domingo a pura acción y emoción. Por un lado, tendrá continuidad la fecha 4 del Apertura masculino en Primera A y B. Por otro, dar inicio al torneo Apertura femenino.

PRIMERA A

La fecha ya tiene algunos adelantos jugados y este domingo, desde las 15.30hs (Reservas 14hs) jugarán:

ZONA A:

Dep. Tacural vs 9 de Julio (Franco Ceballos). Lunes: 21.30hs Peñarol vs Ben Hur (Leandro Aragno).

ZONA B:

Florida de Clucellas vs Argentino Quilmes (Rodrigo Pérez), Bochazo vs Dep. Libertad (Silvio Ruíz), Sportivo Norte vs Atlético María Juana (Sebastián Garetto).

INTERZONAL:

Talleres María Juana vs Deportivo Aldao (Claudio González).

YA JUGARON:

Atlético de Rafaela 1 – Argentino de Vila 0, Dep. Ramona 2 – Brown San Vicente 2, Unión de Sunchales 2 – Ferrocarril del Estado 2.

PRIMERA B

El torneo Apertura de la B también disputa su fecha 4, la cual ya tiene dos adelantos disputados. Hoy, 15.30hs Primera y 14hs Reserva, juegan el resto:

ZONA NORTE:

San Isidro de Egusquiza vs Deportivo Bella Italia (Sergio Romero), Belgrano de San Antonio vs Independiente San Cristóbal (José Domínguez), Argentino de Humberto vs Independiente de Ataliva ( Mauro Cardozo). Ya jugaron: Sp. Roca 2 vs Tiro Federal de Moisés Ville 1.

ZONA SUR:

Sportivo Santa Clara vs Deportivo Susana (Guillermo Tartaglia), Juventud Unida de Villa San José vs La Hidráulica (Ángelo Trucco), Zenón Pereyra vs Atlético Esmeralda (Ariel Gorlino), Libertad de Estación Clucellas vs Deportivo Josefina (Guillermo Vacarone). Ya jugaron: Def. de Frontera 3– San Martín 1.

FÚTBOL FEMENINO

Este domingo se pone en marcha el torneo oficial de Fútbol Femenino de la Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de la primera fecha. Las sedes serán la cancha de Argentino de Vila y Ferro Dho, en San Cristóbal.

El programa completo:

En Vila:

10.00 hs Reserva – Deportivo Susana vs. Atlético de Rafaela, 11.45 hs Sub13 – Deportivo Susana vs. Atlético de Rafaela, 13.00 hs Primera – Argentino de Humberto vs. Atlético de Rafaela, 14.45 hs. Primera – Argentino de Vila vs. Libertad de Sunchales.

En Ferro Dho:

10.00 hs Reserva – Ferro Dho vs 9 de julio, 11.45 hs Sub13 – Ferro Dho vs 9 de julio, 13.00 hs Primera – Ferro Dho vs 9 de julio.