Unión quiere el primer triunfo en Formosa

En la lejana Formosa este domingo Unión de Sunchales intentará dejar atrás el flojo comienzo en el Federal A 2022, cuando visite al local San Martín desde las 16 por la quinta fecha. El arbitraje del encuentro estará a cargo Jonathan Correa (Córdoba).Con dos empates y dos derrotas en cuanto a la sumatoria, y sólo un gol a favor -de penal- en el campeonato, los números son notoriamente deficitarios hasta el momento para la escuadra dirigida por Walter Grazziosi.En cuanto al conjunto formoseño, viene invicto en el torneo con dos triunfos y un empate, suma siete puntos y marcha en la quinta colocación dentro de la tabla de posiciones. La fecha pasada visitó a Defensores de Pronunciamiento con triunfo por 1 a 0.La delegación albiverde viajó este sábado con los siguientes 18 jugadores dispuestos por el cuerpo técnico: Santiago Barraza, Ignacio Barros, Martín Caballo, Raúl Chamorro, Francisco Filippi, Ezequiel Gnemmi, Gonzalo González, Germán Mayenfisch, Nicolás Pautasso, Alfredo Pussetto, Francisco Robles, Martín Rodríguez, Agustín Ruffinetti, Cristian Sánchez, Lucas Sánchez, Gonzalo Schonfeld, Denis Stracqualursi y Manuel Vargas.Completan la Zona Norte los siguientes partidos: 15:15 hs Douglas Haig (P) vs. Sportivo Las Parejas; 15:30 Gimnasia y Esgrima (CdU) vs. Juventud Unida (G); 16:30 Central Norte (S) vs. Gimnasia y Tiro (S) y Sportivo Belgrano (SF) vs. Juventud Antoniana (S); 19:00 Sarmiento (R) vs. Crucero del Norte y 19:30 Racing (C) vs. Boca Unidos (C). Libre: Defensores (P).