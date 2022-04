Actividad en el Regional Juvenil

Por la segunda fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, el pasado miércoles Ben Hur enfrentó como local a 9 de Julio de Morteros. El Lobo sumó una victoria y dos empates.En la cancha Auxiliar Nº 3, a primer turno fue igualdad del Sub 13, luego se impuso el Sub 15, y en el cierre de la jornada fue empate en Sub 17.Ben Hur 2 (Martín Rosenthal y Alfonso Bessone) vs 9 de Julio de Morteros 2.Ben Hur 2 (David Quinteros -2-) vs 9 de Julio de Morteros 1.Ben Hur 0 vs 9 de Julio de Morteros 0.En la próxima fecha, el Lobo se estrenará en condición de visitante enfrentando a Peñarol de Córdoba. La jornada se disputará el miércoles 4 de mayo.Por otra parte, el restante equipo de la Liga Rafaelina que interviene en este campeonato, Unión de Sunchales, recibió a Atlético San Jorge con estos resultados:Unión 0 - San Jorge 0.Unión 2 (Lastra y Cabral) - San Jorge 2.Unión 3 (Barraza, Centurión y Funes) - San Jorge 1.