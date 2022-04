CRAR se hizo fuerte en casa

El Círculo Rafaelino de Rugby tuvo una buena presentación este sábado como local, venciendo con comodidad a Los Caranchos de Rosario por 43 a 25 (19 a 13 primer tiempo). El equipo dirigido por Quique López Durando obtuvo así su segundo triunfo en el torneo, ambos logrados en el predio de la Ruta 70, mientras que todavía no pudo sumar de visitante.El equipo verde apoyó 6 tries, a través de Martín Zegaib (13 pt), Franco Davicino (22 pt), Leonardo Sabellotti en dos oportunidades (35 y 63 minutos) y Manuel Mandrille también dos (43′ y 77 minutos), mientras que Pablo Villar sumó un penal y cuatro conversiones, y Martín Bocco una conversión.En una jornada con mucho viento que dificultó en parte el manejo de la guinda, el elenco Verde supo aprovechar sus momentos y ser contundente en ataque, especialmente en el segundo tiempo donde estableció las mayores diferencias.En un contexto de buenos rendimientos individuales, párrafo aparte para el muy buen try logrado por Manuel Mandrille en el inicio de la segunda mitad, a pura velocidad y habilidad para esquivar tackles rivales y llegar a apoyar bajo los palos.La formación titular de CRAR fue con: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Gabriel Morales; Franco Davicino y Mariano Ferrero; Gastón Kerstens, Gian Allasino y Manuel Mandrille; Esteban Appó y Pablo Villar; Mateo Villar, Nicolás Imvinkelried (c), José Francone, Leonardo Sabellotti; Santiago Kerstens.Ingresaron luego: 62′ Jonatan Viotti por Rocchi, 63′ Gastón Zbrun por Morales, 64′ Tobías Cavallo por Nicolás Imvinkelried, 65′ Juan Cruz Karlen por Allasino, 66′ Martín Bocco por Pablo Villar, 68′ Jerónimo Ribero por Mateo Villar, 70′ Carlos Laorden por Zegaib.OTROS RESULTADOSLos restantes tres partidos de la cuarta fecha del certamen de segunda división tuvieron estos marcadores: Tilcara 18 – Jockey Venado Tuerto 22; La Salle 18 – Alma Juniors 7 y Logaritmo 19 – Universitario de Santa Fe 17.Jockey de Venado Tuerto 19 puntos; Logaritmo 18; Los Caranchos 11;CRAR 9; Universitario 7; Tilcara 6; Alma Juniors 5; La Salle 4.Tilcara vs. La Salle; Jockey de Venado Tuerto vs. CRAR; Los Caranchos vs. Logaritmo y Universitario vs. Alma Juniors.