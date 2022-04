Argañaraz: “Con Milei coincidimos en valores que son fundamentales”

El Licenciado Juan Domingo Argañaraz, sorprendió en 2019 cuando conmovido por su vocación política se sumó al movimiento Provida y llegó a un escaño en la Legislatura santafesina. A partir de ese momento comenzó a darle forma a un espacio que está en constante y “exponencial” crecimiento y con objetivos mayores.

En una charla con diario La Opinión, el legislador contó sobre el encuentro con Milei, habló de: la identificación de Vida y Familia (VyF) por los valores compartidos, como la vida, la familia y la libertad, la “casta” política y por ende de la necesidad de sumar “buena gente”

A su vez, sobre el Frente de Frentes que se intenta diseñar en la provincia apuntó que están “escuchado a todos” y que si los evangélicos “logramos unirnos a nivel nacional le vamos a dar mucha fuerza” al espacio de Milei.

También dejó su preocupación por la inseguridad en la Provincia.

Creo que fue la noticia política más llamativa de la semana, la foto del bloque Vida y Familia con quien tiene en la mira a la “casta” política ….

Nosotros, por sobre todo, coincidimos con él en valores fundamentales como son la defensa de la vida, de la familia, de la libertad

Claramente, cuando se refiere a la “casta” no le apunta a toda la clase política sino a aquellos que no cumplen la función para la que fueron puestos en un lugar, que es para cambiarle la vida a la gente.

Nos sentimos identificados con eso también porque nuestro espacio, Vida y Familia, viene desde fuera de la política, no somos políticos y la mayoría de las personas que fuimos llegando a la función pública, en mi caso como Diputado provincial, y otros que en la última elección pudimos meter, como son los concejales en localidades como El Trébol y San Vicente y un vicepresidente comunal en Maggiolo, tampoco llegan por un pasado en la política.

Creemos que los políticos tienen que cumplir su rol y trabajar y escuchar a la gente. Nosotros cada cuatro meses hacemos un informe de gestión y somos el 8% de los Diputados provinciales y el pasado año presentamos el 20% de los proyectos de la Cámara y esto marca que trabajamos y mucho.



¿Con qué Milei te encontraste?

Con alguien muy entusiasmado y lleno de convicciones. Su estrategia actual es tomar contacto con diferentes dirigentes y espacios en cada provincia para ir conformando un armado en cada una de ellas y una estructura a nivel nacional que le sirva de apoyo para su candidatura presidencial, una posibilidad para la que hoy está midiendo muy bien. Le decía, y coincidimos, que mientras a este colectivo se suba buena gente esta alternativa va a ir en crecimiento permanente.



¿Y desde Vida y Familia que le pueden aportar?

Lo que le prometimos es que vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo y poner todo el esfuerzo en multiplicar el armado que logramos en 2021 cuando presentamos 39 listas en 33 localidades. Esto habla de una buena expansión si se tiene en cuenta que en 2019 fueron 20. Por eso nuestra intención es poder duplicar o triplicar esa representación teniendo ahora como referente a la figura de Javier Milei”. Pero también hemos conseguido un crecimiento que se puede llamar exponencial si se tiene en cuenta que hoy de las 365 localidades que tiene Santa Fe, en 200 ya tenemos contactos. Hace poco lancé dos agrupaciones para formar cuadros: Visionar, que es para jóvenes, y Transformar, que es para mujeres y en el último encuentro reunimos a 120 personas. Esto nos va a ir dando estructura para que todo esto siga creciendo.

De todas maneras, no desconocemos que lo que viene será un trabajo de hormiga porque habrá que hablar con referentes en cada localidad y también ir viendo cómo acomodamos las piezas porque cada uno tiene sus motivaciones personales y cada localidad tiene sus actores y liderazgos pero si vamos construyendo desde ahora tenemos tiempo y podemos llegar a buen puerto. Contamos con la experiencia que nos dio haber participado, en mi caso sería (la de 2023) la cuarta campaña provincial, y eso va dando un buen caudal de conocimiento.

Es como todo espacio político nuevo, hay que darle estructura y cultura, una misma visión para ir sosteniendo el crecimiento.

Más allá de que fue un primer encuentro, me da la sensación que Vida y Familia ya está dentro del movimiento libertario.

Nosotros queremos ser parte de un espacio que respete los valores que te comentaba y, hoy por hoy, quien más nos representa es el que lidera a nivel nacional Javier Milei.

Nosotros ya tenemos nuestro partido, que es provincial y salió el año pasado y eso nos da la herramienta legal para participar con nuestro propio espacio en las provinciales, pero, reitero, el desafío es seguir multiplicando por dos con cada elección y también llegar a todas las localidades para cubrir todo el territorio .



¿Se pueden sumar al Frente de Frentes que plantea el arco no peronista? ¿Tuvieron contactos?

Esa es otra cuestión porque hay que ver también cómo se ordena todo a nivel provincial, por el momento en ese famoso Frente de Frentes que se quiere armar hay muchas charlas lo que estamos haciendo es escuchar a todos. Hubo varios Diputados con los que nos hemos reunido, y algunos Senadores también, así que tendremos que ir viendo como se acomoda ese tablero de ajedrez en lo provincial sin perder de vista lo nacional.

Hay que tener en cuenta que en el primer semestre vamos a tener, en lo electoral, todo lo provincial y local, y en el restante lo presidencial en paralelo con la renovación de 10 bancas a Diputados nacionales



¿Y ahí, cómo te ves?

Eso hay que charlarlo con las personas que estarán a cargo del armado, Romina Diez (periodista y economista de Rosario, referente de Javier Milei en la Provincia), Nicolás Mayoraz , Natalia Armas, pero lo que hay que ver es cuál es la persona que le a agregar más valor a esa función. Yo no tengo problemas en dar un paso al costado si otro le puede sacar más provecho, voy a apoyar a esa persona. De momento, mi rol fundamental en este espacio además de ser legislador es en la formación de cuadros políticos. Nosotros arrancamos en 2016 a transitar este camino y hoy ya tenemos Diputados provinciales y concejales es una alegría enorme, pero mi rol es de formador, de capacitador de cuadros políticos para que en el futuro lleguen al lugar en el que nosotros estamos o más alto

Hablando de armado, ¿cómo está en Rafaela?. A Delvis Bodoira no le alcanzó pero, por ser el debut, hizo una muy buena elección, ¿Es de imaginar que sigue en carrera?

Recién (por el viernes a la mañana, cuando se grabó esta nota) estuvimos tomando un café para contarle sobre la reunión con Milei y otras cuestiones. Seguimos trabajando juntos porque nos unen valores primordiales

Después, Argañaraz adelantó que ayer iba a participar de un encuentro en Rosario que tendría la presencia de entre 600 y 700 pastores evangélicos de toda la provincia. “No es político -apuntó- pero muchos (risas) seguramente se van a acercar a preguntar por el armado a nivel nacional. Y creo que como espacio Provida, si logramos unir todo a nivel nacional se le va a dar mucha fuerza a este espacio nuevo (el libertario)”.



¿Vida y Familia es un espacio religioso o abierto?

Nuestro espacio no es religioso aunque muchos vienen de la Iglesia Católica y de la Evangélica, pero otros no asisten a ninguna Iglesia y tienen afinidad con nuestro espacio por los valores y no por los colores. Es abierto. Yo estuve en el Justicialismo y después me fui porque había valores que no me representaban y cuando esto pasa hay que cerrar una puerta para que se abra otra y así fue que en el 2016 comenzamos a construir nuestro propio espacio para llevar estos valores a la Legislatura.

Hay que poner el bien común sobre el partidismo. Hubo comunas en las que podíamos presentar listas y cuando pregunté por el presidente comunal me dijeron que era buena persona y buen gestionador, entonces no presentamos listas. Si la persona es la adecuada hay que apoyarla.



Amalia Granata …

En mi caso, cuando nos cruzamos, siempre la saludo. Me parece que lo importante es que, a pesar de que en política muchos se unen por los colores, en nuestro caso tiene que haber una unidad por los valores. Por supuesto que con ningún candidato a Presidente, a Gobernador, a Intendente o lo que sea vas a coincidir en un 100%. Pero si tenés que elegir entre sumarte a alguien con quien tenés un 80% de coincidencia u otro con el que andas en el 60%, yo me voy a acoplar a un espacio con el que tengo más coincidencias.



¿Cómo estás viendo la Provincia?

Actualmente, estamos realizando encuestas en 20 localidades para medir la sensibilidad y tener un termómetro de lo que está pasando en la provincia. De ellas, en 18 el tema que más preocupa es el de la inseguridad. En Rosario, hasta ayer (jueves pasado), creo, iban 85 muertes en lo que va del año.

Yo vivo en barrio San José, tuvimos 4 jefes distintos de la Comisaría en menos de 3 meses. Hace unos días me llamó el actual titular para que vaya a conversar. Me acerqué, compartimos una cena con la Cooperadora de la Comisaría y me comentaron todos los problemas con que se enfrentan. No tienen nafta para los vehículos porque tienen un cupo para cargar combustible y hay móviles rotos.

Hay un montón de leyes que nosotros hemos presentado. El presupuesto está sub ejecutado y la gestión es lenta. Es urgente comprar más móviles, mejorar los sueldos y darle a la Policía más recursos para que pueda realizar bien su labor.