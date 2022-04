"No se asusten", advirtió Martínez

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, envió ayer un video a su tropa para bajar las tensiones luego de haber presentado una impugnación a la decisión del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, de designar a la radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura.

"No se asusten", afirmó Martínez en el video, en el que también aclaró que el amparo que presentó no busca "desautorizar" al líder del Frente Renovador.

El santafesino eligió una curiosa forma de comunicarse con sus compañeros de bancada, en medio de momentos en que su decisión de impugnar lo actuado por Massa generó algunas rispideces internas.

"No se asusten. Que estemos discutiendo la resolución que firmó Sergio (Massa) por la designación de la diputada Reyes no implica que no haya diálogo, ni que estemos enojados ni que desautoricemos al presidente de la Cámara", aseguró el jefe del bloque.

Y amplió: "Lo que estamos discutiendo es algo muy puntual, donde Sergio (Massa) tiene que cumplir su rol como presidente de la Cámara y nosotros que cumplir el nuestro como bloque. Me parece importante que todos lo sepamos y lo vivamos con serenidad".

"Sergio es el Presidente de la Cámara y tiene que conducir 257 integrantes y nosotros tenemos que pelear por nuestros intereses como bloque", resaltó Martínez.

En el mensaje, también señaló: "No dejemos de criticar que nos emplazaron con los 120 días, que repusieron una ley derogada, que pedimos tiempo y me decían en off que no lo podían dar. No dejemos de tener un perfil crítico del fallo".

El video de Martínez sirvió para cerrar una semana súper caliente en la Cámara de Diputados, con una disputa sobre a qué espacio le corresponde la silla del Consejo de la Magistratura por la segunda minoría.