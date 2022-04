Un "tractorazo" contra las políticas del Estado

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, aseguró que el distrito trabaja para "ordenar" el "tractorazo" que sectores del campo llevarán a cabo hoy contra las políticas del Gobierno Nacional.

"Recibimos una comunicación por parte de los organizadores de la movilización para avisarnos que iban a manifestarse. Se comprometieron a hacerlo el sábado para minimizar los inconvenientes de movilidad, a dejar carriles libres y a no afectar el Metrobus", afirmó el funcionario porteño.

En su cuenta de la red social Twitter, D'Alessandro sostuvo que "los derechos no se autorizan y en la Ciudad las reglas son las mismas para todos: el derecho a reclamar y peticionar a las autoridades está en la Constitución Nacional".

"Nosotros no podemos prohibirlo, pero estamos trabajando para ordenarlo y garantizar que ese derecho no colisione con el derecho a circular de las tres millones de personas que viven en CABA y otras tres millones que ingresan diariamente", afirmó el ministro de Seguridad.

El funcionario de la administración que encabeza el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se expresó así en medio de una nueva polémica con la Nación, ya que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había advertido que no iba a dejar pasar a los manifestantes.

Sin embargo, tras decir que "ni sueñen" en pasar con tractores a la Ciudad, Fernández se retractó y dijo que el Gobierno no hará nada porque la seguridad está a cargo de la gestión porteña y que ya se había comunicado con su par D'Alessandro.



LOS PERMISOS

La titular de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, aseguró que "tenemos todos los permisos para no generar ningún problema en la Ciudad".

Además, señaló que "la intención no es obstruir sino que es una marcha que es un símbolo para ir sumando gente en el camino y congregarnos", por lo que estimó que "no habrá inconvenientes para marchar".

Aramendi explicó que "el campo va a marchar a Buenos Aires por toda la situación que se vive, porque argumentos sobran y porque la ciudadanía está harta".

La dirigente rural aseguró que "ojalá que lo vean como un llamado de atención al Gobierno", al tiempo que insistió en que "la gente que organizó esto tiene todos los permisos para ingresar con los tractores".

En tanto, al referirse a una posible contramarcha de sectores ligados al oficialismo, indicó: "Espero que todo sea armónico y no pase nada, que haya respeto sobre todo. Acá marcha la familia".

Al compartir su mirada de la actualidad nacional, expresó que "lo que está pasando en este país es que no se respeta la Constitución".

Aramendi afirmó que "hay muchísimos problemas y todos por intereses mezquinos y no para el bien de una sociedad plena de los argentinos sino para un grupo político".