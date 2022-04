Casanello rechazó sobreseer a Cristina

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El juez federal Sebastián Casanello rechazó sobreseer a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien es investigada en la causa conocida como "la ruta del dinero K" por lavado de dinero, en la que ya fue condenado el empresario Lázaro Báez y sus hijos.

El magistrado no hizo lugar a un pedido del abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta y compartió la opinión del fiscal Guillermo Marijuan de seguir investigándola, por lo cual rechazó el planteo para que sea sobreseída de manera definitiva.

El pedido de sobreseimiento había sido avalado por la Unidad de Información Financiera (UIF). No obstante, Casanello sostuvo que no es correcto "mutilar líneas de investigación abiertas".

"Por eso insistiré y esperaré sus resultados", aclaró el juez en su respuesta a la acusada.

Al tiempo de rechazar el sobreseimiento, Casanello recordó que está en trámite un pedido de colaboración de información con los Estados Unidos vinculado a un episodio que consta en el expediente.

Es que el arrepentido Leonardo Fariña, también condenado en el caso, declaró que una vez Lázaro Báez le dijo que fuguen el dinero con disimulo, ya que lo había regañado la vicepresidenta, quien aseguró que la habían llamado desde la Embajada de los Estados Unidos para alertarla sobre ello.

En tanto, otra medida de prueba que está pendiente es un entrecruzamiento telefónico entre los que eran en ese momento los secretarios privados que tuvo la entonces presidenta, entre 2010 y 2013, cuando sucedieron de los hechos.

Por ello, el magistrado pidió en primer término que las líneas telefónicas informen los celulares asignados a nombre de la entonces mandataria durante ese período y que lo mismo haga a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

De esta forma, Cristina Kirchner seguirá siendo investigada en esta causa, en la que Báez ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero.



LOS AFICHES

El juez en lo penal Manuel de Campos ordenó un peritaje sobre dispositivos electrónicos secuestrados a Nilda Lilian Melhem, la mujer acusada de haber ordenado la confección de los afiches que tildaban de "asesina" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La experticia, que todavía no tiene fecha fijada, se realizará sobre "los distintos dispositivos incautados en la pesquisa" y estará a cargo de la División Pericias Informáticas y Electrónicas y de la División Pericias Telefónicas de la Policía Federal.

Personal del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Federal retiró del juzgado los dispositivos que le fueran secuestrados a Melhem, sindicada como la persona que encargó los afiches y la logística de su pegado en lugares no permitidos del mobiliario urbano de la Ciudad de Buenos Aires.