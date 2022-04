Movimientos sociales en apoyo del Gobierno

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Los movimientos populares que integran UTEP ultiman los detalles de lo que prometen que será una gran movilización en la 9 de Julio, la cual se realizará el próximo 1° de Mayo para celebrar el Día del Trabajador, con el objetivo de "respaldar e impulsar" el proyecto del Gobierno para capturar la renta inesperada y pagar la deuda con el FMI.

Bajo el lema "Sí a la captura de la renta inesperada para pagar la deuda interna", los organizadores de la movilización esperan que unas 300.000 personas se acerquen a las inmediaciones de la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde estará montado el escenario principal.

"Vamos a celebrar nuestro día movilizándonos. Estamos respaldando e impulsando una propuesta del Poder Ejecutivo que es capturar la renta inesperada para pagar la deuda con el FMI. Eso se transforma en una política que nos parece muy positiva", resaltó a NA el secretario gremial de la UTEP, Gildo Onorato.

En ese punto, el dirigente social puntualizó: "Los movimientos populares, que hemos tenido críticas y matices, creemos que es una medida justa la que plantea el Gobierno y que hay que darle fuerza e impulsarla para que se transforme en ley".

"Es una medida que tiene que reglamentarse para que ese dinero llegue a los sectores populares con políticas productivas y de trabajo. Nosotros estamos para impulsar la agenda que dignifique el trabajo, que redistribuya la riqueza y la agenda de los que están sufriendo. No estamos para impulsar la agenda del Palacio ni la de los políticos", subrayó a Noticias Argentinas.

La actividad, que comenzará a las 14:00, también buscará "darle mayor impronta a las leyes que están durmiendo en el Congreso de la Nación y están vinculadas a la economía popular".

El acto tendrá entre sus oradores a Esteban Castro, de la UTEP; Gildo Onorato, por el Movimiento Evita; Dina Sánchez, por el Frente Darío Santillán; Juan Carlos Alderete, por la Corriente Clasista y Combativa; y Norma Morales, por Somos Barrios de Pie.

"Va a ser una movilización muy masiva porque hay un proceso de unificación de los movimientos populares, articulados a través de la UTEP. También estamos trabajando con algunos sindicatos para que se sumen, como por ejemplo los distintos sectores de la CTA", puntualizó Onorato.

Consultado sobre la posibilidad de que la CGT se sume a la actividad, respondió: "Si desde la CGT se quieren sumar a la movilización, por supuesto que nosotros vamos a estar más que complacidos de compartir una jornada de este tipo. Hasta el momento no se han pronunciado al respecto".

"Esperamos más de 300.000 personas y desearíamos hacerlo con el conjunto de la clase trabajadora, pero como todavía no se pronunciaron decidimos avanzar. El escenario va a estar sobre la 9 de Julio y esperamos ocupar desde Avenida de Mayo hasta la Avenida Juan de Garay con compañeros y compañeras", concluyó.