Argentina y la nueva abstención en la OEA

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, explicó la abstención de la Argentina en la votación de suspender a Rusia de la organización por la guerra con Ucrania.

En un nuevo paquete de sanciones por la guerra en Ucrania, este jueves se realizó una sesión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para aprobar la resolución que elimina a Rusia como miembro permanente.

Al momento de la votación, Argentina nuevamente se abstuvo, al igual que México, Bolivia, Brasil y Honduras, mientras que los demás 25 países votaron a favor.

"Se trató de mantener una posición lo más coherente posible en el organismo, siempre levantando las banderas de la paz, de la solución diplomática, no de la guerra, siempre con la cuestión humanitaria y con mucha prudencia en un momento geopolítico delicado del mundo", explicó Raimundi.

En este sentido, el embajador sostuvo que la OEA no tiene que indicarle a "los países qué posición tomar frente al conflicto sino nosotros mantener una posición soberana".

Con relación a la situación del mundo, sobre todo de América, manifestó: "Han cambiado un poco las épocas, pero se interviene de otras formas, tratando de nombrar misiones electorales que en lugar de cumplir una función de fiscalización de la elección cumplen la función de acusar de fraude para crear condiciones de golpes de Estado como pasó en Bolivia en el 2019".

"Si focalizamos en lo que sucede en un país y al lado pasa lo mismo o algo peor, no es cierto que nos interesan los derechos humanos sino intervenir en la política interna de un país", indicó.