Agustín Rossi solicitó fortalecer la gestión de Alberto Fernández

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que "si no hay fortalecimiento en la gestión" del presidente Alberto Fernández "no hay 2023 para nadie".

A pesar de la unidad momentánea para disputar la conformación del Consejo de la Magistratura, el Frente de Todos atraviesa una interna marcada entre el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner que continúan sin entablar diálogo a pesar de tener que dirigir el país.

"Creo que el Gobierno no debe entrar en ese debate, debe fortalecerse en la gestión y a través de ella debe hablar. Así no vamos a hacer más por los hechos que por las palabras", sostuvo el ex funcionario.

Rossi añadió: "Sin dudas que hay 2023 para el peronismo, pero si no hay fortalecimiento en la gestión, no hay 2023 para nadie. Ni para Alberto ni para nadie" .

El Frente de Todos atraviesa una dura puja con la oposición y la Corte Suprema por los cargos en el Consejo de la Magistratura y en ese contexto Rossi indicó que la presencia del Máximo Tribunal en la presidencia del mismo fue una imposición del menemismo impulsada por la "mayoría automática" con la que contaba.

"La presencia de la presidencia de la Corte en el Consejo no solo pasó a darle un poder casi omnímodo al Presidente de la Corte sino que lo que terminó sucediendo fue que aumentaron las características endogámicas del Poder Judicial", denunció Rossi.

En ese sentido, el dirigente político del riñón de Alberto Fernández sostuvo que el Máximo Tribunal "descubrió una nueva categoría para las leyes" tras establecer que la ley de 1997 estuvo derogada "temporariamente" y dijo: "No existe la derogación temporaria".

En tanto, afirmó que el Máximo Tribunal ingresó en el Consejo de la Magistratura "pateando la puerta" y definió que la decisión buscó reforzar la idea de generar "una sensación de que el Consejo de la Magistratura no puede funcionar sin la presencia de la Corte".